La Reina Letizia se sale del guion con un vestido de aberturas en la gran noche del Premio Planeta

Los Reyes Felipe VI y Letizia han presidido este jueves la cena literaria con motivo del 75.º aniversario del Premio Planeta de Novela, una edición especialmente señalada de uno de los galardones literarios más importantes del mundo hispanohablante. Don Felipe y Doña Letizia han llegado en torno a las 20:35 horas al Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, donde se han reunido representantes institucionales y destacadas personalidades del mundo de la cultura, la economía y la comunicación para celebrar los tres cuartos de siglo de historia del premio. A su llegada, los Reyes han posado en el photocall junto a una amplia representación institucional, entre ellos el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras.

La presencia de los Reyes en esta cita no es habitual todos los años, sino que suele reservarse para ocasiones especiales. Su primera aparición en los Premios Planeta tuvo lugar en 2011, cuando todavía eran Príncipes de Asturias, con motivo de la 60.ª edición. Regresaron en 2016, para celebrar la 65.ª convocatoria, y en 2021, coincidiendo con el 70.º aniversario. Su última visita a un acto del grupo editorial fue en 2024, durante la conmemoración del 75.º aniversario de la fundación del Grupo Planeta, una celebración distinta de la entrega del premio literario. En esta ocasión, el aniversario del galardón ha vuelto a reunir a los Reyes con algunas de las figuras más destacadas del panorama cultural, político y social, en una velada en la que las letras comparten protagonismo con la expectación que despiertan los estilismos de los invitados.

La Reina Letizia ha vuelto a situar su elección de vestuario entre los focos de atención de la noche con un vestido negro de silueta entallada y escote en pico que destaca por sus aberturas geométricas en la parte superior. Los recortes, distribuidos entre el escote y la zona de los hombros, rompen con la sobriedad del negro y aportan un toque moderno a una propuesta de noche elegante y depurada. Doña Letizia ha completado el estilismo con el pelo suelto, peinado con ondas suaves y la raya ligeramente ladeada, además de unos pendientes largos que acompañan el diseño del vestido. Una elección que mantiene la elegancia clásica asociada a este tipo de citas, pero que introduce detalles de diseño para alejarse de una apuesta completamente convencional.

Más allá de la presencia institucional y de los estilismos, la noche tiene como protagonista un premio que alcanza este año una cifra redonda y mantiene su importante dotación económica. El Premio Planeta concede un millón de euros a la obra ganadora y 200.000 euros a la finalista, dos cantidades que lo sitúan entre los galardones literarios mejor dotados del panorama internacional. En esta 75.ª edición se han presentado 1.424 obras originales procedentes de todo el mundo, una participación que refleja la dimensión que ha adquirido el certamen desde su creación y la relevancia que conserva dentro del sector editorial en español.

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