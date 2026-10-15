¿Cuánto sabes de los Premios Planeta? Ponte a prueba con este test

Hoy jueves 15 de octubre se celebra la 75.ª edición de los Premios Planeta, uno de los galardones literarios más importantes y populares de España. Desde su creación han reconocido a numerosos escritores y han protagonizado algunas de las grandes sorpresas del mundo editorial. ¿Conoces su historia? Ponte a prueba con estas diez preguntas, cada una con tres opciones y una única respuesta correcta.