¿Cuánto sabes de los Premios Planeta? Ponte a prueba con este test
Los galardones con mayor donación económica del mundo editorial
Hoy jueves 15 de octubre se celebra la 75.ª edición de los Premios Planeta, uno de los galardones literarios más importantes y populares de España. Desde su creación han reconocido a numerosos escritores y han protagonizado algunas de las grandes sorpresas del mundo editorial. ¿Conoces su historia? Ponte a prueba con estas diez preguntas, cada una con tres opciones y una única respuesta correcta.
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