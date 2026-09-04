Más allá del hombre que reparte hamburguesas a inmigrantes en el McDonald’s de Ceuta: quién es quién en la corte de Mohamed VI

Abu Bakr Azaitar vuelve a situarse en el foco, aunque esta vez no por un combate ni por una de las fotografías de lujo que acostumbra a compartir en sus redes sociales junto a Mohamed VI. El ex luchador ha aparecido en un McDonald’s de Ceuta repartiendo hamburguesas y bebidas entre inmigrantes marroquíes, una escena que rápidamente ha comenzado a circular en redes sociales y que ha generado todo tipo de comentarios a ambos lados de la frontera. Sin embargo, más allá de la llamativa imagen, la aparición del deportista en la ciudad autónoma vuelve a poner el foco sobre una relación que lleva años llamando la atención: la extraordinaria cercanía de Abu Bakr y de sus hermanos con el Rey de Marruecos.

Las imágenes han sido difundidas por Zoom Fnideq, un portal de noticias locales de Castillejos —Fnideq en árabe—, localidad marroquí situada justo al otro lado de la frontera con Ceuta. En ellas se puede ver a Abu Bakr dentro de un establecimiento de la conocida cadena de comida rápida mientras entrega menús y bebidas a varios hombres sentados en diferentes mesas. No ha trascendido con exactitud cuándo fueron grabadas, aunque el local coincide con el único McDonald’s de Ceuta, situado en el Poblado Marinero. La escena ha sido interpretada de maneras muy diferentes: algunos han celebrado el gesto solidario del ex luchador, mientras otros han puesto el acento en el momento y en la repercusión pública de una acción protagonizada por un personaje especialmente conocido en Marruecos por su cercanía al monarca.

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Abu Bakr Azaitar lleva años ligado al de Mohamed VI hasta el punto de que resulta prácticamente imposible hablar del ex luchador sin mencionar al rey de Marruecos. Nacido en Colonia, Alemania, hace 40 años, Abu Bakr pertenece a una familia de origen rifeño procedente de la zona de Alhucemas. Junto a sus hermanos gemelos Omar y Ottman, los tres desarrollaron sus carreras en el mundo de las artes marciales mixtas, pero su vida daría un giro radical cuando comenzaron a formar parte del entorno personal del soberano alauita. El punto de inflexión se produjo el 20 de abril de 2018. Aquel día, Mohamed VI recibió en el Palacio Real de Rabat a los tres hermanos Azaitar. El encuentro tenía inicialmente una explicación deportiva: el monarca quiso felicitar a Ottman por sus éxitos en las artes marciales mixtas y a Abu Bakr por su incorporación a la UFC. Lo que nadie podía imaginar entonces es que aquella recepción terminaría dando paso a una relación extraordinariamente estrecha entre los tres hermanos y el soberano.

Desde entonces, los Azaitar dejaron de ser únicamente tres deportistas de origen alemán para convertirse en rostros habituales del entorno privado de Mohamed VI. Fotografías compartidas durante viajes, vacaciones y celebraciones comenzaron a mostrar a los hermanos junto al rey, en escenas alejadas de la habitual agenda institucional de la Casa Real marroquí. Especialmente llamativa ha sido la presencia de Abu Bakr, que ha mostrado públicamente en numerosas ocasiones su relación con el monarca, hasta convertirse en uno de los personajes más reconocibles de ese reducido círculo que rodea a Mohamed VI en sus momentos de ocio.

La relación ha sido tan estrecha que los Azaitar han sido descritos en diferentes ocasiones como una especie de familia alternativa para el monarca, especialmente después de los cambios que se produjeron en su entorno personal. Una cercanía que no se limita a encuentros oficiales, sino que se ha trasladado a vacaciones, viajes y momentos privados. Abu Bakr ha compartido además numerosas fotografías junto al rey en sus redes sociales, donde acumula cerca de dos millones de seguidores y donde también exhibe una vida marcada por los vehículos de alta gama, los relojes de lujo, los viajes y las reuniones con personajes relevantes.

Una corte que va mucho más allá de los Azaitar

Pero los Azaitar no son los únicos nombres que forman parte del particular universo que rodea a Mohamed VI. En el núcleo familiar aparecen, inevitablemente, su hijo y heredero Moulay Hassan, llamado a ocupar el trono tras su padre, y su hermano Moulay Rachid, que durante años fue el segundo en la línea sucesoria y que continúa teniendo un papel destacado en la vida pública marroquí. Mientras el joven heredero ha ido asumiendo progresivamente mayores responsabilidades y reforzando su preparación para el futuro, Moulay Rachid se ha consolidado como uno de los miembros más activos de la familia real, especialmente en los ámbitos cultural, deportivo y social.

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Fuera de la familia real, el círculo se vuelve mucho más heterogéneo y aparecen nombres como Fuad Ali El Himma, uno de los hombres de máxima confianza del monarca y amigo suyo desde la juventud, cuya trayectoria en el aparato político marroquí le ha convertido en una figura clave para entender el poder alrededor de Mohamed VI. A su lado también destaca Yusef Kaddur, deportista nacido en Melilla que ha conseguido hacerse un hueco en el entorno del rey. Su presencia resulta especialmente llamativa por su origen español y por la estrecha relación que se le atribuye con el soberano, más allá de las funciones de seguridad con las que inicialmente se vinculó su figura.