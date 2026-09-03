La OCU y los dermatólogos expertos lo avalan: «Tras dos semanas de uso, la Nivea de lata azul demuestra su capacidad de hidratación»

Cuando se trata de pensar en cremas para la piel, es más que evidente que las opciones son muchas. Pero si echamos atrás en el tiempo y en concreto nos vamos a hace más de 100 años, existía una crema que todavía hoy en día es de las que siempre se recomienda. Nos referimos a la famosa crema Nivea, la de la lata azul, la que muchos definen como la de «toda la vida» y la que siempre se recomienda cuando se quiere hidratar «realmente» la piel.

No porque no haya otras opciones, ya decimos que las hay, y a miles, sino porque Nivea ha demostrado en más de un siglo su eficacia. Pero ¿sigue siendo así? Quienes ya la usan por costumbre seguro que están convencidos, pero ante un reto de este tipo, la OCU ha querido poner a prueba la famosa crema y el resultado de su análisis es algo digno de mención ya que tras todos estos años, Nivea tiene su fórmula intacta o al menos es lo que se extrae de la conclusión a la que llega la Organización de Consumidores y Usuarios: «Hidratación de 4 estrellas».

La OCU y los dermatólogos expertos avalan la capacidad hidratante de Nivea

Muchas personas seguro han crecido teniendo una lata de crema Nivea en casa. Una crema que han usado nuestras madres, y nuestras abuelas para hidratar la piel, e incluso para más si tenemos en cuenta como en los últimos años parece estar presente en redes sociales, como truco o remedio para hacer frente las arrugas o incluso para calmar la piel tras exponerse al sol. Pero no debemos confundirnos ya que su fórmula es clara, con una emulsión de aceite en agua, de modo que su principal función es hidratar la piel y eso es lo que precisamente ha querido comprobar la OCU.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sometió la clásica Nivea a una prueba de laboratorio y el resultado que se obtuvo ha respaldado buena parte de la fama que ha acompañado al producto durante décadas o de hecho desde comienzos del siglo XX cuando el farmacéutico doctor Oskar Troplowitz creo la fórmula de esta crema en 1911. «Tras dos semanas de uso, la Nivea de lata ha demostrado su capacidad de hidratación», señala la organización, que califica el resultado como bueno y le concede cuatro estrellas en este apartado.

Así ha sido la prueba de la OCU

Para comprobar su eficacia, la OCU probó la crema sobre el antebrazo de 20 voluntarios, que la utilizaron dos veces al día durante dos semanas. La hidratación se midió con un corneómetro y los resultados se compararon tanto con una zona de piel sin tratar como con otra en la que se utilizó un producto de control de eficacia conocida. La conclusión fue positiva: Nivea obtuvo cuatro estrellas sobre cinco en hidratación, una valoración que la organización considera «buena».

Por qué una fórmula tan clásica sigue hidratando

Una de las particularidades de la crema Nivea es que mantiene su eficacia hidratante con una fórmula relativamente sencilla. Según la OCU, contiene ingredientes emolientes como parafina líquida, cera microcristalina y lanolina, además de glicerina y pantenol. Esta combinación ayuda a suavizar la piel y a limitar la pérdida de agua, favoreciendo así su hidratación, especialmente en las zonas más secas. Eso sí, su eficacia como hidratante no significa que pueda sustituir tratamientos dermatológicos ni que estén demostrados todos los usos que popularmente se le atribuyen.

Además, la OCU realizó una segunda prueba con 30 voluntarias que utilizaron la crema sin conocer la marca y valoraron aspectos como el olor, la textura, la absorción y la sensación de hidratación. El resultado volvió a ser de cuatro estrellas, destacando especialmente la sensación de piel hidratada y suave. Sin embargo como punto negativo, algunas participantes consideraron que su textura era espesa, difícil de extender y algo grasa.

Dermatólogos opinan sobre la crema Nivea

La OCU no es la única que avala su capacidad hidratante. La revista Lecturas ha recopilado la opinión de varios expertos, entre ellos la dermatóloga y asesora de Nivea, María Segurado, que destaca la sencillez de su fórmula y sus ingredientes para calmar la piel. El farmacéutico Eduardo Senante también reconoce que «ayuda a hidratar la piel, actúa como un escudo protector y evita que perdamos agua», aunque matiza que existen productos con mayor capacidad hidratante. Además, aconseja aplicar Nivea sobre la piel ligeramente húmeda para favorecer la retención de agua.

Los expertos también ponen límites a algunos de los usos que se han popularizado. El dermatólogo Gabriel Aedo recuerda que Nivea «no produce colágeno», por lo que hidratar y suavizar la piel no equivale a tener un efecto antiarrugas. Por su parte, la farmacéutica Helena Rodero destaca su utilidad en manos, pies, rodillas y otras zonas especialmente secas, sobre todo a partir de los 50 años. Así, más que una crema para todo, la clásica lata azul mantiene aquello que la OCU ha podido comprobar: una buena capacidad para hidratar la piel.