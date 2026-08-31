Las expertas en belleza coinciden: la mejor crema para alargar el bronceado de verano está en Amazon y cuesta menos de 20 euros

El verano llega a su fin y el bronceado conseguido durante las vacaciones comienza poco a poco a desaparecer. Sin embargo, prolongar ese tono dorado durante más tiempo no depende solo de los cuidados que aplicamos después de los días de playa y piscina. La clave para conseguir y conservar un bronceado duradero empieza incluso antes de exponerse al sol.

Uno de los factores señalados es la alimentación. Una dieta variada que incluya alimentos con betacarotenos, antioxidantes, aminoácidos y vitaminas C y E aporta nutrientes relacionados con el mantenimiento normal de la piel. Sin embargo, existe una crema aftersun, se trata de la marca Lancaster que alarga el bronceado de forma natural y está en Amazon por sólo 17,66 euros.

Lancaster Golden Tan Maximizer, la mejor opción para alargar el bronceado

Entre los productos concebidos específicamente para el cuidado posterior al sol se encuentra Lancaster Golden Tan Maximizer After Sun Lotion. La marca presenta esta loción para rostro y cuerpo como un producto destinado a calmar y reconfortar la piel después de la exposición solar y a ayudar a prolongar la apariencia del bronceado.

Lancaster afirma que su producto puede prolongar el aspecto del tono hasta un mes. Se trata, en cualquier caso, de una afirmación comercial del fabricante y el resultado puede variar según la piel, la exposición previa y otros factores.

Cómo aplicar el aftersun para prolongar el moreno

La preparación externa también desempeña un papel importante. Una exfoliación corporal suave permite retirar células muertas acumuladas en la superficie de la piel y conseguir una textura más homogénea.

La clave está precisamente en que sea suave. Una exfoliación demasiado agresiva puede irritar la piel, especialmente si se realiza inmediatamente antes o después de una exposición solar intensa.

Si el protector solar es imprescindible durante la exposición, el aftersun se convierte en uno de los productos protagonistas después. Está formulado para aportar hidratación y confort a la piel tras haber estado expuesta al sol. Algunas fórmulas incorporan ingredientes calmantes como pantenol o alantoína, además de otros componentes hidratantes.

Su utilización resulta especialmente interesante porque una piel seca tiende a mostrar antes signos de descamación. Y ahí está una de las claves para conservar visualmente el bronceado: mantener la piel hidratada y evitar que su superficie se descame de manera excesiva.