Los maquilladores sobre la técnica para los ojos a partir de los 50: «El lápiz de ojos negro en la línea de agua puede hacer que parezcas más mayor»

El paso del tiempo es parte natural de la vida y, con los años, la piel, el cabello y las facciones comienzan a cambiar. Llegar a una determinada edad no significa dejar de verse bien, pero sí puede ser necesario adaptar algunos hábitos de belleza a las nuevas necesidades del rostro. El maquillaje, por ejemplo, puede convertirse en un gran aliado para destacar los rasgos, aunque algunos productos y técnicas que funcionaban durante la juventud pueden producir el efecto contrario a partir de los 50.

Uno de ellos es el lápiz negro en los ojos, especialmente cuando se utiliza de manera intensa o incorrecta. Mantener una buena imagen no significa intentar ocultar la edad, sino encontrar recursos que permitan sentirse cómoda y segura frente al espejo. A medida que pasan los años, la piel del contorno de ojos puede perder firmeza, aparecer líneas de expresión y modificarse la forma en la que la luz se refleja sobre el rostro. Por ello, elegir correctamente los colores y las técnicas de maquillaje puede marcar una diferencia importante.

La técnica de maquillaje que no debes usar a partir de los 50

El lápiz negro, tradicionalmente utilizado para intensificar la mirada, puede endurecer las facciones y hacer que los ojos parezcan más pequeños o cansados. Wynn Nail Spa asegura que en ojos maduros, el lápiz negro en la línea de agua inferior puede alterar por completo la expresión, y no para bien. Por eso, conocer qué alternativas existen permite conseguir una mirada más luminosa, suave y fresca sin renunciar al maquillaje.

¿Por qué el lápiz negro en los ojos puede hacerte parecer mayor?

El lápiz negro no envejece la piel por sí mismo. El efecto de mayor edad está relacionado principalmente con la forma de aplicarlo, la cantidad utilizada y el contraste que genera alrededor de los ojos. Con el paso de los años, determinadas técnicas muy marcadas pueden enfatizar características que antes pasaban desapercibidas:

Endurece las facciones a los 50 años

El negro es uno de los colores con mayor intensidad y contraste. Al utilizarlo alrededor de los ojos, puede crear una línea muy definida que endurece la expresión.

En rostros maduros, donde pueden existir cambios en el contorno facial, una línea negra gruesa puede hacer que la mirada pierda suavidad y que las facciones parezcan más rígidas.

Hace que los ojos parezcan más pequeños

Una de las razones por las que el lápiz negro en los ojos envejece visualmente es que puede reducir el efecto de amplitud de la mirada. Cuando se utiliza en exceso, especialmente en la línea de agua inferior y superior, crea un contorno oscuro que puede hacer que los ojos parezcan más pequeños. Una mirada más abierta y luminosa suele transmitir una apariencia más descansada y juvenil.

Resalta las ojeras y las sombras

El contorno de ojos suele presentar cambios de pigmentación y volumen con la edad. Si se añade demasiado negro a esta zona, el contraste puede hacer que las ojeras, bolsas o zonas de sombra resulten más evidentes. En lugar de iluminar la mirada, un delineado demasiado oscuro puede generar un efecto de cansancio.

Puede marcar las líneas de expresión

Las líneas alrededor de los ojos son una característica natural del envejecimiento. Cuando el lápiz se aplica de forma muy gruesa o se acumula en los pequeños pliegues de la piel, puede llamar más la atención sobre ellos. Además, algunos productos demasiado secos pueden marcar visualmente la textura de la piel.

Las alternativas al lápiz negro para rejuvenecer la mirada a los 50

Cambiar el negro por marrón

Una de las alternativas más sencillas es sustituir el lápiz negro por tonos marrones, chocolate o café. Estos colores generan definición, pero ofrecen un contraste menos intenso. El resultado suele ser una mirada más suave y natural, especialmente cuando el delineado se difumina ligeramente.

Utilizar lápiz gris y grafito

El gris puede ser una excelente opción para quienes buscan mantener una mirada definida sin recurrir a la intensidad del negro. Los tonos grafito permiten conseguir profundidad y definición, pero con un efecto visual menos rígido.

Apostar por sombras

Una sombra marrón o en tonos neutros puede utilizarse para delinear los ojos de manera mucho más sutil. Aplicarla con un pincel fino sobre la línea de las pestañas permite crear definición sin dibujar un contorno demasiado evidente. Además, difuminar ligeramente el producto ayuda a conseguir un acabado más suave.

Elegir tonos bronce y dorados

Los tonos cálidos pueden aportar luminosidad al rostro y favorecer una apariencia más fresca. Sombras bronce, champagne o doradas pueden utilizarse en pequeñas cantidades para iluminar el párpado. La clave está en evitar el exceso de producto y concentrar los tonos luminosos en puntos estratégicos.