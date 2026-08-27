Los expertos en peluquería coinciden: las mujeres con canas tienen que lavarse el pelo con «champú suave, aclarar bien y secar con mimo»

Cada tipo de cabello tiene necesidades diferentes y, por eso, no existe un único ritual de lavado que funcione para todos. El pelo lacio, ondulado, rizado o fino puede requerir productos, frecuencia y técnicas específicas para conservar su equilibrio. También influyen factores como la cantidad de sebo, la porosidad, el estado de las puntas y los tratamientos químicos. ¿Y cómo deben lavarse el pelo las mujeres con cana?

El cabello con canas merece una atención especial: con el paso del tiempo puede volverse más seco, áspero y vulnerable a la pérdida de brillo. Elegir correctamente cómo lavarlo ayuda a mantenerlo limpio, suave y saludable. Un estudio de la revista Nature afirma que la aparición de canas se debe principalmente a que el sistema de células madre de melanocitos (McSC) falla antes que otras poblaciones de células madre adultas. El cabello con canas presenta características que pueden modificar por completo la rutina habitual de cuidado.

Cómo deben lavarse el pelo las mujeres con cana

Aunque cada melena es diferente, las canas suelen tener una textura más rígida y pueden sentirse más secas porque la fibra capilar cambia con el proceso de envejecimiento. Además, al perder pigmentación, el cabello puede adquirir una tonalidad amarillenta o apagada cuando está expuesto a factores ambientales, productos inadecuados, contaminación o calor excesivo.

Por eso, lavar el pelo con canas no consiste solamente en aplicar champú y enjuagar: es importante elegir fórmulas hidratantes, controlar la temperatura del agua y prestar atención al cuero cabelludo. Un buen ritual de lavado puede ayudar a conservar la luminosidad de las canas y mejorar la textura general de la melena.

La hidratación es fundamental

Las canas pueden presentar una textura más seca y áspera, por lo que conviene elegir champús y acondicionadores que aporten hidratación sin dejar el cabello pesado. Ingredientes acondicionadores y humectantes pueden ayudar a mejorar la suavidad y facilitar el peinado.

No hay que abusar del champú

Lavar el cabello con demasiada frecuencia o utilizar productos demasiado detergentes puede eliminar parte de los lípidos naturales que protegen la fibra. La frecuencia adecuada dependerá de si el cuero cabelludo es seco, normal o graso, además del estilo de vida y la actividad física.

El agua muy caliente puede perjudicar la fibra

Para lavar el pelo con canas, es preferible utilizar agua tibia. Las temperaturas elevadas pueden favorecer la sequedad y dejar la cutícula más áspera. Hair Biology afirma que «La realidad es que las canas se queman con mucha más facilidad debido a su textura y delicadeza».

El champú debe aplicarse principalmente en el cuero cabelludo. No es necesario frotar con fuerza todo el largo del cabello. La espuma que se genera durante el masaje puede desplazarse hacia las puntas durante el enjuague y limpiarlas de manera suficiente.

El cabello canoso también necesita protección del color. Si las canas adquieren reflejos amarillentos, pueden incorporarse productos específicos con pigmentos violetas o fórmulas diseñadas para cabellos grises y blancos. Es importante utilizarlos según las indicaciones del fabricante y no en cada lavado si no es necesario.

El cuero cabelludo también necesita atención. Un pelo con cana no significa que haya que descuidar la piel. Un cuero cabelludo limpio y equilibrado es la base para mantener una melena saludable.

Cómo lavar el pelo con cana: el paso a paso

Desenredar antes del lavado. Utiliza un cepillo o peine adecuado y elimina suavemente los nudos. Esto facilita el lavado y reduce la necesidad de manipular el cabello cuando está mojado.

Mojar completamente el cabello. Utiliza agua tibia y asegúrate de que toda la melena y el cuero cabelludo estén bien humedecidos antes de aplicar el champú.

Aplicar una pequeña cantidad de champú. Distribúyelo principalmente sobre el cuero cabelludo. Si tienes mucho cabello, puedes dividirlo en secciones para facilitar la aplicación.

Masajear con las yemas de los dedos. Los movimientos suaves y circulares durante unos segundos. Evita rascar o frotar con las uñas, ya que puede irritar el cuero cabelludo.

Enjuagar muy bien. Retira todo el producto con abundante agua tibia. Los restos de champú pueden dejar el cabello pesado o generar sensación de suciedad.

Aplicar acondicionador. Distribuye el producto desde medios hasta puntas, evitando sobrecargar las raíces. Déjalo actuar el tiempo recomendado.

Secar sin frotar. Envuelve el cabello con una toalla y presiona suavemente para retirar el exceso de agua. Evita retorcer la melena.

Consejos para cuidar el pelo con cana durante el lavado

Alterna el champú habitual con uno específico para cabellos blancos o grises si necesitas neutralizar tonos amarillos.

Utiliza una mascarilla hidratante una o dos veces por semana, adaptando la frecuencia al nivel de sequedad del cabello.

Reduce el uso excesivo de secadores, planchas y rizadores, especialmente a temperaturas elevadas.

Aplica protector térmico antes de utilizar herramientas de calor.

Si las puntas están secas, puedes utilizar unas gotas de sérum o aceite capilar en medios y puntas.