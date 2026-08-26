Una experta en cuidado capilar confirma con qué frecuencia se debe cortar el pelo y cuándo es el mejor momento del año para hacerlo

Saber cuándo debemos cortar el pelo o el mejor momento del año para hacerlo es algo esencial, una experta en cuidado capilar confirma lo que pensábamos. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de unos cambios que llegan con el tiempo, cuando iniciamos una nueva estación las posibilidades son enormes. Podremos conseguir un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en breve.

Con la nueva estación, la vuelta a la rutina y quizás una serie de cambios internos que vamos a ver llegar, tendremos que estar preparados para lo inesperado. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Este tipo de elementos que llegan pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve, con un buen corte que quizás necesitamos o queremos darnos, una experta en cuidado capilar confirma la frecuencia con la que debes cortarte el pelo y el mejor momento del año para hacerlo.

Lo confirma una experta en cuidado capilar

Es importante conocer a una buena experta en cuidado capilar, una experta que puede darnos los pasos necesarios para hacer realidad ese cambio de tendencia que acabará marcando la diferencia. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que podría pasar en breve.

Es hora de saber lo que nos espera con un cuidado capilar que acabará marcando la diferencia. El pelo puede darnos algunos detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos acompañarán en unos días en los queremos empezar a descubrir la esencia de este tipo de detalles que serán claves.

La manera y la época del año en la que nos cortamos el pelo pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días que queremos lograr hacer posible lo imposible. Una situación que se convertirá en la opción más adecuada para que esta experta pueda darnos lo que necesitamos.

Saber el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que acabará marcando unos días cargados de acción. Es hora de anotar una fecha importante en nuestra agenda, la que nos cortaremos el pelo de la mejor manera posible, en manos de una experta y con las ventajas de hacerlo en el momento adecuado.

Con qué frecuencia se debe cortar el pelo y cuándo es el mejor momento del año para hacerlo

Ponernos en manos de los expertos en cuidado capilar es esencial, sobre todo, si tenemos en cuenta que para que nuestro pelo esté en perfectas condiciones, tendremos que prepararnos para hacer realidad este cambio que necesitamos poner en práctica. Elegir la fecha para cortarse el pelo, puede ser determinante.

Los expertos de Primor nos dan una serie de detalles que pueden ser claves a la hora de cortar el pelo, según nos explican en su blog:

Primavera y verano: si te fijas durante estas épocas del año tenemos cada vez más horas de luz y es cuando florecen las plantas y maduran los frutos de las cosechas. Por eso, esta es la mejor época para cortar el pelo si lo que buscas es que el pelo crezca rápido. Solo tienes que pararte a observar la naturaleza y fijarte en esta ley natural para comprenderlo. Por eso, esta época para cortar el pelo es perfecta si vas a probar con un nuevo look, ya que si no estás contenta con el resultado, el pelo crecerá rápido. Además, dejarte la melena más corta te ayudará con las altas temperaturas, ¡todo cuadra!

Otoño e invierno: al contrario, durante el otoño y el invierno los días comienzan a ser más cortos, las hojas de los árboles se caen, se pudren los frutos que no se han recolectado y la naturaleza descansa. Recordar una imagen de los árboles denudos puede ayudarte a comprender mejor en este caso lo que le pasará a tu melena si eliges esta época para cortar el pelo. Para tu cabello es momento también de guardar energías e hibernar, así que procura cortar solo las puntas para sanear el cabello y evitar que se debilite. Hidrata más el pelo en esta época porque tiende a secarse y debilitarse. Podría ser genial un sérum para tus puntas o mascarillas nutritivas.

La Luna también puede darnos algunas pistas que debemos tener en cuenta, siguiendo a los mismos expertos: