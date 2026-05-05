El PSPV pide investigar los cribados de cáncer pero fue Ximo Puig quien dejó sin ellos a 168.000 mujeres

El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas ha solicitado en las Cortes Valencianas la creación de una comisión de investigación acerca de los cribados de cáncer en este territorio. Se da la circunstancia, sin embargo, que fue, precisamente, el Gobierno del socialista Ximo Puig el que dejó sin cribados a 167.083 de las más de 410.000 mujeres valencianas que debían haber sido llamadas por rango de edad al programa de mamografías que ahora el PSOE exige.

La situación resultó tan escandalosa que el actual conseller de Sanidad, Marciano Gómez, la denunció ante los servicios de Inspección de la Generalitat Valenciana en febrero de 2024. Dos meses después, en abril de 2024, la Inspección confirmó las citadas irregularidades en el programa de detección precoz.

Ahora, la petición de la citada comisión de investigación está firmada por dos diputados socialistas por la provincia de Alicante. En concreto, la diputada Yaissel Sánchez, y el diputado José Chulvi. En el documento no se establece el motivo por el que se solicita la citada comisión. Solo una enumeración de ocho apartados. No obstante, los socialistas presentaron la petición para crear la comisión de investigación porque tenìan dudas acerca de si las pruebas de radiología las efectuaban especialistas o generalistas.

Sin embargo, se da la circunstancia de que el Gobierno de Ximo Puig fue, también, el que prescindió en marzo de 2023 de la segunda lectura de las mamografías de prevención en el cáncer de mama, alegando entonces que no disponía de suficiente personal. Aquello, en aquel momento, constituyó un escándalo sin precedentes en la sanidad valenciana.

El Gobierno de Ximo Puig suprimió la segunda lectura de las mamografías, según adelantó el 2 de marzo de 2023 OKDIARIO. El Ejecutivo de PSOE, Compromís y Podemos tuvo que reinstaurarla el 30 del mismo mes ante el monumental escándalo que generó aquella decisión, la presión de los médicos y del Partido Popular, entonces en la oposición. Desde donde Carlos Mazón había exigido, ya ese mismo 2 de marzo, que se reimplantara esa segunda lectura de las mamografías.

Nunca hubo una comisión de investigación sobre esta cuestión. A pesar de que durante 28 días, los que van del 2 al 30 de marzo de aquel 2023, las valencianas se quedaron sin doble lectura de las mamografías porque así lo decidió el Gobierno del socialista Ximo Puig.