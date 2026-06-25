Los ‘espías del catalán’ se lanzan a organizar actos con trasfondo lingüístico en Castellón y Valencia

Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua), una organización autodenominada la ONG del catalán, cuyo principal objetivo es «promover la lengua catalana como herramienta de cohesión social» y conocida como los espías del catalán por promover una campaña para vigilar el uso de esa lengua en los patios de los colegios, reivindica ahora encuentros en Castellón y Valencia para «en defensa de la lengua y la cohesión social en el país valenciano». Esta última, la denominación que reciben los partidarios de esa ensoñación independentista, que son los países catalanes, la Comunidad Valenciana. Pero, quizás, su acción más sonada se produjo en 2022. Fue un vídeo en que comparaba beber alcohol y eructar con clases en español.

De facto, la citada plataforma cuenta con cinco delegaciones territoriales que abarcan el ámbito que, como se ha dicho, para el independentismo, son los países catalanes. Una de ellas, en la Comunidad Valenciana.

De hecho, se trata, también, de una de las entidades que interpuso recursos contencioso-administrativos frente a la doble acepción del topónimo Castelló y Castellón como nombres oficiales del municipio. Aquel recurso fue tumbado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), junto a otro, en el mismo sentido, presentado por el PSOE de la ministra Diana Morant.

Ahora, Plataforma per la Llengua se ha erigido en patrocinadora del denominado Apleç de Peñagolosa, en Castellón. Y participará, también, en el llamado Apleç de La Safor (en Valencia). La misma denominación de la reunión, aplec, proviene del catalán. Y se trata de una reunión o encuentro de signo independentista.

Plataforma per la Llengua es una organización que fue generosamente regada con dinero público bajo el gobierno autonómico en la Comunidad Valenciana del socialista Ximo Puig y la coalición nacionalista Compromís. Así, solo en el periodo que comprende desde la llegada a la presidencia de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig hasta junio de 2022, el volumen económico de las ayudas en lo concerniente a la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte, bajo el control entonces de Compromís, en ese periodo de tiempo, según la relación a la que tuvo acceso OKDIARIO se elevó hasta los 405.773 euros con 10 céntimos distribuidos en 22 subvenciones.