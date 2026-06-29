El Ayuntamiento de Valencia reconoce a los voluntarios de la DANA olvidados por Sánchez con un monumento

El Ayuntamiento de Valencia sí rendirá homenaje a los miles de voluntarios que se volcaron con el pueblo valenciano tras la DANA y que fueron olvidados por el Gobierno de Pedro Sánchez, como se evidenció en la concesión del premio Princesa de Asturias, hace ahora un año. Los voluntarios, adultos y jóvenes, llegaron a Valencia tras la DANA desde todos los puntos de España y Europa. Su ayuda al pueblo valenciano que luchaba a pulmón por la supervivencia y por rescatar a sus víctimas, sin que los efectivos del ejército acabaran de llegar (apenas 500 en un primer y largo momento), se plasmará en un monumento encomendado al prestigioso dibujante valenciano Paco Roca. La iniciativa tiene un coste económico de 50.600 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Hay que recordar, en referencia al Gobierno, que, tal como publicó OKDIARIO en 2025, la concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia de ese año recayó sobre el Museo Nacional de Antropología de México. Y que ello levantó sospechas, especialmente entre aquellos que esperaban un reconocimiento a los miles de voluntarios que acudieron a ayudar a los afectados por la DANA en Valencia. «El Gobierno ha intercedido para que el premio no caiga en manos de los mismos que repudiaron a Sánchez en Paiporta y le obligaron a huir de allí como un cobarde», afirmaron entonces las fuentes consultadas por OKDIARIO.

La futura escultura del Ayuntamiento de Valencia en honor a los voluntarios de la DANA tendrá una altura de 220 centímetros y se situará en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en la pedanía valenciana de La Torre. En esa pedanía, el Consistorio habilitó un punto de coordinación de voluntarios en los días que siguieron a la catástrofe, cuando mayor era la soledad del pueblo valenciano y no se sentía el aliento del Gobierno.

El monumento del Ayuntamiento de Valencia en honor a los miles de voluntarios de la DANA será una recreación exacta del mural existente en la fachada del Teatro La Rambleta, centro logístico de la enorme oleada de solidaridad en aquellos días. Con 16 metros de altura y siete de ancho, el mural, promovido por la Asociación de Vecinos de San Marcelino, con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, es obra de los artistas valencianos Paco Roca y Martín Forés y fue sufragado por la iniciativa privada.

En ese mural, se representa a una joven voluntaria con la ropa embarrada, pero que a pesar de todo camina con decisión y mirando al frente. En una de sus manos, la citada voluntaria sostiene un barreño. Y, en la otra, porta una escoba.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno, ha recordado este lunes que los voluntarios «hicieron de la DANA una de las mayores manifestaciones de solidaridad que se recuerdan en mucho tiempo, dejando una huella emocional y social imborrable». Por ello, el citado monumento es «un necesario acto de reconocimiento público y de gratitud hacia todos ellos».

El autor del citado monumento, Paco Roca, es Hijo Predilecto de Valencia desde 2014. Desde 2023 ostenta el Premio al Mérito Cultural Ciudad de Valencia. En 2021 recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Y, también, la Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Cultural. Desde 2024, es miembro del Patronato de la Biblioteca Nacional.