Suena a locura tecnológica, pero es la única vía posible: el plan para tirar un cable submarino desde España hasta Irlanda

La única vía posible para evitar el aislamiento tecnológico, el plan para tirar un cabe submarino desde España hasta Irlanda. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Por lo que, quizás, habrá llegado el momento de apostar por un cambio de tendencia que hace que cada vez busquemos más conexiones necesarias para hacer realidad aquello que necesitamos.

Este plan para tirar un cable submarino puede parecer una auténtica locura, pero hoy en día podríamos empezar a descubrir un plus de buenas sensaciones. Habrá llegado este momento en el que vamos a poder apostar claramente por un cambio que puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada conexión puede ayudarnos a conseguir un cambio que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Llega un cambio importante que podría acabar siendo lo que nos afectará en estos días en los que España e Irlanda o Francia e Irlanda pueden estar conectados para conseguir una eficiencia energética que quizás hasta ahora nadie hubiera visto llegar.

La única vía posible suena a locura tecnológica

Una auténtica locura tecnológica puede llegar en breve, si tenemos en cuenta lo que nos esperará en unos días en los que cada detalle puede ser esencial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de cambio que puede acabar siendo lo que nos hará pensar en cómo solucionar uno de los problemas que cobra protagonismo.

En estos días en los que la dependencia energética puede ser total, por lo que, quizás habrá llegado ese momento de empezar a pensar en una serie de elementos que van llegando y que pueden acabar siendo esenciales que tengamos en consideración en breve.

Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una manera que tocará empezar a ver llegar en breve. Una isla como Irlanda hace posible, lo imposible, hasta conseguir un cambio de tendencia, que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo en estos días.

Este proyecto que, sin duda alguna, se acabará convirtiendo en la antesala de algo más. Con ciertos detalles que pueden acabar generando estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Este es el plan para tirar un cable desde España hasta Irlanda

Desde Irlanda pensar en la forma de conectar esta isla con el continente trae de cabeza a unos expertos que no dudan en hacer posible lo imposible. De una manera que quizás tocará empezar a tener en mente algunas peculiaridades que serán las que nos harán ver que podemos hacer posible lo imposible.

Los expertos de Ecosistemastarup nos explican en su blog que: «3.500 millones de euros y más de 1.000 kilómetros de cable submarino. Esas son las cifras del proyecto que España e Irlanda anunciaron en primavera de 2026 para conectar sus redes eléctricas y dejar de operar como islas energéticas aisladas del resto de Europa. Para un founder del sector energético o cleantech, esto no es solo infraestructura: es una señal clara de hacia dónde se dirige el capital europeo en los próximos 10 años. La entrada en operación está prevista para 2035, pero las oportunidades para startups empezarán mucho antes».

Siguiendo con la misma explicación: «Los ministros de Energía de España e Irlanda firmaron un memorando de entendimiento para estudiar la viabilidad técnica y económica del cable. Los operadores Red Eléctrica de España (REE) y EirGrid de Irlanda lideran el grupo de trabajo. La vicepresidenta española Sara Aagesen ha sido clave en impulsar este acuerdo, que busca integrar la Península Ibérica en la red energética europea tras décadas de aislamiento relativo».

Este plan puede ser uno de los primeros en ponerse en práctica: «La Comisión Europea apoya activamente estas interconexiones como parte de su estrategia de seguridad energética y transición renovable. Los mecanismos de financiación clave son CEF Energy y CEF Digital, que ya han destinado cientos de millones a proyectos similares. España e Irlanda han solicitado apoyo político y financiero directo al comisario europeo Dan Jørgensen para integrar la Península Ibérica en la red continental. La UE ve estas interconexiones como críticas para».

Este plan piloto puede cambiarlo todo: «El cable submarino España-Irlanda de 3.500-5.000 millones de euros no es solo infraestructura: es una señal de hacia dónde fluye el capital europeo en energía renovable. Para founders del sector cleantech, las oportunidades empezarán años antes de la operación en 2035. La clave: no esperes. La UE ya está financiando proyectos piloto, los operadores buscan innovación, y el mercado de almacenamiento y smart grids crecerá independientemente de este cable específico. Posiciónate ahora con soluciones concretas, busca financiación europea temprana y construye relaciones con REE, EirGrid y los programas CEF».