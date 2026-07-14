Shock total entre los paleontólogos: el fósil de un pterosaurio se ha conservado casi intacto 113 millones de años en Brasil

Un equipo internacional de investigadores ha descubierto un fósil de pterosaurio que mantiene su estructura tridimensional y rastros químicos tras 113 millones de años.

Este descubrimiento, publicado en la revista iScience, desvela secretos inéditos sobre la alimentación y la conservación excepcional de estos antiguos reptiles voladores.

Hallazgo excepcional de un reptil volador prehistórico conservado durante millones de años en tierras brasileñas

Los investigadores recolectaron el ejemplar, catalogado como MPSC R 1395, en el yacimiento de Sítio Baixa Grande, situado en el estado de Ceará.

Los restos corresponden a una falange del ala izquierda de un pterosaurio, un tipo de vertebrado que dominó los cielos mientras los dinosaurios caminaban sobre la tierra firme.

Lo que hace a esta pieza algo único en el mundo no es solo su antigüedad, sino el asombroso estado de sus tejidos mineralizados y su compleja composición molecular.

A diferencia de la mayoría de los restos óseos que aparecen aplastados por el paso del tiempo y la presión de los sedimentos, esta parte del ala mantiene su volumen original.

Los pterosaurios poseían huesos huecos para facilitar el vuelo, una característica que suele dificultar la fosilización, pero que en este entorno específico favoreció una preservación extraordinaria.

¿Cómo logró este fósil de pterosaurio mantener su estructura tridimensional?

La investigación, liderada por la Universidad de Curtin en Australia, rompe con varias teorías tradicionales sobre la fosilización.

Habitualmente, el oxígeno actúa como un agente que degrada los restos orgánicos, pero en este caso particular contribuyó a preservarlos mediante procesos oxidativos específicos.

Tras la muerte del animal, su cuerpo se hundió en el lecho de un antiguo ecosistema marino donde una combinación perfecta de microorganismos y química ambiental «selló» su historia.

Bacterias especializadas en la oxidación de azufre comenzaron a descomponer los tejidos blandos y las grasas del reptil. Este proceso biológico activó una rápida mineralización alrededor del cuerpo que protegió la estructura ósea antes de que el peso de los sedimentos pudiera destruirla.

Kliti Grice, catedrática de la Universidad John Curtin, define el hallazgo como una auténtica «cápsula del tiempo» que permite asomarse a un pasado remoto con una claridad inusual.

La dieta marina del pterosaurio revelada por rastros químicos de colesterol

Por primera vez en la historia de la paleontología, los científicos han conseguido recuperar moléculas orgánicas de un ejemplar de pterosaurio. El análisis geoquímico avanzado detectó esteroides y colesterol con una firma isotópica muy concreta de -19,1%.

Estos datos químicos vinculan de forma directa al animal con una dieta basada en recursos marinos, confirmando que estas criaturas probablemente se alimentan de peces o calamares en las costas de lo que hoy es Brasil.

Los resultados demuestran el enorme potencial de estudiar los fósiles a nivel molecular para desentrañar secretos que la morfología simple de los huesos no siempre puede revelar.

Expertos de instituciones de Brasil, Alemania y Estados Unidos, incluyendo la Universidad Regional de Cariri y el Museo Nacional de Río de Janeiro, colaboraron en este estudio internacional.

El equipo multidisciplinar utilizó técnicas de imagen de alta resolución y complejos análisis de isótopos en centros de vanguardia de Australia Occidental para verificar cada detalle químico y estructural de la muestra.

Los científicos consideran que este nuevo mecanismo de preservación excepcional, donde los microbios juegan un papel esencial, podría identificarse pronto en otros yacimientos importantes del planeta.