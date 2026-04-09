Revolución en el sector energético: inventan plantas que iluminan ciudades enteras sin gastar electricidad

Imagina una ciudad en la que no se necesite electricidad para iluminar las calles y avenidas, simplemente con lo que ofrece la naturaleza poder dar la luz que necesitan los ciudadanos en su día a día. Esto mismo es lo que han propuesto los mayores expertos en energía desde el Foro de Zhongguancun de China: iluminar ciudades mediante plantas bioluminiscentes.

Para conseguir este efecto que parece sacado de una película barata de ciencia ficción, los investigadores chinos han usado solo recursos provenientes de la naturaleza para conseguir que las plantas desprendan la luz necesaria como para poder dar la iluminación necesaria en total oscuridad. Estos recursos naturales no son otros que una serie de genes insertados dentro de las plantas de pequeñas luciérnagas y hongos bioluminiscentes. El resultado de usar solamente los genes necesarios y no los hongos o las luciérnagas enteras es que no se pierde ni un momento de luz y la iluminación que dan estas inéditas plantas es continua.

El experimento chino ha sido llevado a cabo por la prestigiosa empresa china Magicpen Bio; su fundador e investigador jefe, Li Rehnan, cree que este proyecto es solo el comienzo de algo mucho más grande que podría cambiar por completo las ciudades y calles del gigante asiático. A pesar de parecer algo totalmente novedoso e implementado por primera vez en la historia, el proyecto de Magicpen Bio no es el único en el mundo que pretende cambiar las farolas por plantas. Empresas chinas, japonesas, estadounidenses o españolas llevan tiempo trabajando en proyectos similares, aunque usando otros métodos distintos a los de Magicpen Bio.

Aunque de momento todos estos proyectos están en una fase muy primitiva —el más antiguo empezó en 2024—, estaremos muy pendientes a ver si en nuestras calles y ciudades vemos a las farolas sustituidas por plantas bioluminiscentes.