Once países se unen para construir una muralla de árboles de 8.000 kilómetros en África para frenar el desierto, pero la mortalidad de los plantones ha llegado al 80% en algunas zonas

Una muralla de árboles de 8.000 kilómetros en África ayuda a frenar el desierto hace que se unan once países para cumplir con un objetivo que debería acabar con la mortalidad de los plantones que ha llegado al 80% en algunas zonas. Sin duda alguna, ha llegado el momento de empezar a pensar en una serie de peculiaridades que serán esenciales en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, ayudará a vivir en un mundo más verde.

En estos días en los que buscamos un extra de buenas sensaciones, nada mejor para hacerlo que ver más verde en una de las zonas más inhóspitas del planeta. El hecho de poder combatir el avance de un desierto que no depende sólo del ser humano. El clima también tiene un importante elemento que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado, en estos días en los que una importante muralla de árboles puede ayudarnos a combatir las altas temperaturas y el problema que generan.

La mortalidad de los plantones ha llegado al 80% en algunas zonas

Es hora de crear un cambio de tendencia que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado África apuesta por el verde en una misión que parece imposible. Sin el agua es imposible que los árboles sobrevivan, lo estamos viendo con una sequía que causa estragos.

En los últimos tiempos, la lluvia se ha convertido en un elemento que deberemos tener en mente y que quizás hasta el momento, no sabíamos que fuera tan importante. Estamos viendo como las temperaturas aumentan y lo hacen de tal manera que tocará saber qué es lo que pasa en estos días.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que parece que el planeta está cambiando. Ese cambio climático que nos aleja de lo que realmente puede acabar convirtiéndose en un problema que va en aumento en estos días.

El aumento de las temperaturas puede convertirse en un problema para una naturaleza que parece que tiene que darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. África lucha por el avance de un desierto que puede convertirse en el fin de este elemento.

Once países se unen para construir una muralla de árboles de 8.000 kilómetros en África

Construir una muralla de árboles puede ser la opción más recomendable para hacer posible lo imposible en África. Con más de 8.000 kilómetros con este tipo de detalles que sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en estos días que quizás hasta ahora teníamos por delante.

Los expertos de Desertleaves nos explican que: «El Sahel es una vasta zona de transición entre el desierto del Sahara y la sabana, que se extiende por África desde Mauritania hasta Etiopía. En las últimas décadas, el cambio climático y la sequía han empujado esta frontera hacia el sur, expandiendo el desierto y amenazando los medios de vida de millones de personas. Lanzada en 2007 por la Unión Africana, la Gran Muralla Verde es una iniciativa de 8.000 km para restaurar tierras degradadas, frenar la desertificación y crear futuros sostenibles para las comunidades del Sahel. Los árboles y la vegetación no solo capturan carbono, sino que también apoyan la agricultura, mejoran la retención de agua y fomentan la biodiversidad».

Un proyecto que realmente lo puede cambiar todo por completo: «Lanzada en 2007 por la Unión Africana, la Gran Muralla Verde es una iniciativa de 8.000 km para restaurar tierras degradadas, frenar la desertificación y crear futuros sostenibles para las comunidades del Sahel. Los árboles y la vegetación no solo capturan carbono, sino que también apoyan la agricultura, mejoran la retención de agua y fomentan la biodiversidad. Nuestro objetivo es contribuir a la reforestación de 1.000 hectáreas en Senegal financiando 300.000 árboles, centrándonos en especies que proporcionan valor tanto ambiental como económico. Este proyecto apoya la agricultura local, genera ingresos sostenibles e involucra directamente a las comunidades en su implementación».

Los beneficios serán globales para todo el planeta: «Este proyecto capturará un estimado de 70.000 toneladas de CO₂ en 30 años. Pero el impacto va más allá: Restaura el suelo y mejora la retención de agua; Recupera la fauna y especies en peligro; Fortalece las economías locales y los ecosistemas».

Un proyecto que puede cambiarlo todo por completo y que ofrece la posibilidad de cambiar por completo el mundo. Este gesto de plantar árboles en un lugar en el que el desierto puede ir ganando terreno, se convertirá en un problema que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que será esencial en estos días.