El motivo por el que las personas que nacieron entre los 60 y los 70 desarrollaron mayor dureza emocional: la psicología lo confirma

Seguramente todos tenemos un familiar que no nos demuestra sus actos de amor mediante muchas palabras y muchos te quiero. Sin embargo, siempre que le hemos necesitado, ha estado ahí para nosotros. Esta supuesta dureza al cariño es típica de aquellas personas nacidas en el siglo pasado que ya están rondando los sesenta, y esto es lo que opina la psicología de ella.

Los nacidos en las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado no nacieron intentando ser fuertes y duros emocionalmente, sino que se vieron obligados a volverse así. En un hogar promedio de la década de los setenta, la vida era mucho más complicada que hoy en día. No había internet donde buscar cómo criar a los hijos, no había libros de autoayuda y —por desgracia— no se iba al psicólogo a aprender cómo entender nuestros sentimientos y gestionar nuestras emociones. Desde pequeño se inculcaba a los hijos buscarse todo por su cuenta y trabajar duro para conseguir los objetivos.

Estas características que resaltaban en los hogares del siglo pasado son las que hacen que a estas personas puede que les cueste decir «te quiero» a sus hijos, pero conducirían días bajo la lluvia por ellos si fuera necesario; gestos antes que palabras. Un estudio de psicología de Emy Werner indica que 1 de cada 3 niños que crecieron en hogares con padres poco presentes y con la dureza de esos hogares se volvieron personas bien adaptadas a la vida adulta a pesar de las dificultades que les puso la vida desde muy pronto. Este estudio es el que destaca que a estas mismas personas con tanto éxito en la vida les costaba expresar su cariño a la familia.

Así que ya sabes, si tienes algún familiar de este estilo o eres tú el familiar, no hay que tenerlo en cuenta porque no se hace a propósito, sino que es la forma en la que fueron criados y la forma en la que entienden el mundo.