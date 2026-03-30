FOSSA Systems lanza hoy su nanosatélite nº 25, firmado por el vicepresidente Carlos Cuerpo

FOSSA Systems continúa sumando hitos en su trayectoria con el lanzamiento hoy, a las 13:05 (hora peninsular española), de su nanosatélite nº 25, que se incorpora a su constelación global y la consolida como líder mundial de conectividad IoT espacial. El nanosatélite 3U, firmado por el vicepresidente Carlos Cuerpo, despegó desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg (California) a bordo de un cohete Falcon 9, en el marco de la misión Transporter-16 de SpaceX.

«De Madrid al cielo». Esto fue lo que escribió el entonces ministro de Economía junto a su nombre durante la visita a la sede de la compañía en Madrid, donde fue recibido por los fundadores Julián Fernández y Vicente González, el pasado 31 de octubre.

Durante el encuentro, el entonces ministro pudo conocer de primera mano el trabajo de FOSSA y todo el equipo, compuesto por 50 empleados, y recorrer las instalaciones donde se diseñan y construyen los satélites. Cuerpo destacó entonces el papel de la compañía como ejemplo de innovación y talento joven en un sector estratégico como el aeroespacial, subrayando además su capacidad para posicionarse como la empresa española que más satélites ha lanzado al espacio.

«Visitamos una empresa que es un ejemplo más de una actividad empresarial innovadora, pujante, con talento joven, en un sector estratégico para nosotros como es el aeroespacial. Así que, desde nuestra perspectiva, queremos ayudar en todo lo que podamos para que sigan creciendo, y lo hagan aquí, desde España. Y de Madrid, al cielo», aseguró al final de la visita.

Con este nuevo lanzamiento, FOSSA Systems refuerza su red de conectividad IoT, orientada a monitorizar y gestionar activos industriales y redes de defensa a nivel global, especialmente en entornos remotos donde las infraestructuras tradicionales no llegan. Su tecnología permite ofrecer cobertura eficiente, segura y accesible desde órbita baja.

«Lanzar nuestro satélite número 25 supone un hito muy relevante para nosotros y demuestra la solidez de nuestro modelo tecnológico e industrial. Este es solo un paso más: vamos a seguir lanzando satélites y ampliando nuestra constelación para ofrecer conectividad global de forma eficiente y sostenible», afirma Julián Fernández, CEO de FOSSA Systems.

En los últimos meses, FOSSA se ha consolidado como un referente en la industria internacional de defensa aeroespacial tras ser seleccionada como una de las participantes en el programa DIANA de la OTAN. Esta distinción reconoce sus capacidades tecnológicas y su compromiso con el desarrollo de soluciones avanzadas en el ámbito de la inteligencia de señales.