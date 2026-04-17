Un estudio realizado por investigadores vinculados a la NASA adelanta la fecha límite para el fin de la vida en la Tierra

Uno de los grandes interrogantes que más ha inquietado al ser humano a lo largo de la historia es el final de la vida en la Tierra. Desde tiempos ancestrales, filósofos, científicos y pensadores han tratado de dar respuesta a esta cuestión, ya sea a través de la reflexión o apoyándose en datos y teorías. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de una especulación más: es la propia NASA la que ha intentado arrojar luz sobre este escenario.

Un estudio vinculado a la agencia espacial sitúa un límite temporal a la vida en nuestro planeta: aproximadamente 1.080 millones de años. Aunque la cifra pueda parecer lejana, lo relevante es que acorta significativamente las estimaciones anteriores sobre la habitabilidad de la Tierra.

Un cambio clave: el oxígeno marcará el final

La investigación, publicada en la revista Nature Geoscience, se centra en un elemento esencial para la vida tal y como la conocemos: el oxígeno. Según los científicos, su desaparición progresiva será el factor determinante que hará inviable la vida compleja en el planeta.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores utilizaron modelos biogeoquímicos y climáticos avanzados, realizando cientos de miles de simulaciones. El objetivo era analizar cuánto tiempo podría mantenerse una atmósfera rica en oxígeno. El resultado fue claro: ese equilibrio tiene una fecha de caducidad.

El papel del Sol en el futuro del planeta

Uno de los factores clave en este proceso es la evolución del propio Sol. A medida que la estrella envejece, su luminosidad y temperatura aumentan, lo que desencadena una serie de cambios en la Tierra.

Este incremento energético alterará ciclos fundamentales como el del carbono, reduciendo progresivamente los niveles de dióxido de carbono. Esto, a su vez, afectará a la fotosíntesis y provocará una caída drástica del oxígeno atmosférico.

En otras palabras, el planeta seguirá existiendo, pero dejará de ser habitable mucho antes de su destrucción física.

Mucho antes del “fin del planeta”

En el imaginario colectivo, el fin de la Tierra suele asociarse a la fase final del Sol, cuando se convierta en una gigante roja dentro de unos 5.000 millones de años. Sin embargo, este estudio apunta a un escenario muy distinto.

La vida compleja desaparecerá mucho antes, cuando la atmósfera ya no pueda sostener procesos biológicos básicos. Este punto de no retorno llegará incluso antes de que los océanos se evaporen o de que el calor extremo haga inhabitable la superficie.

¿Qué significa esto para la humanidad?

Los propios investigadores subrayan que estas proyecciones se refieren a escalas geológicas, no al futuro inmediato de la civilización humana. De hecho, existen múltiples factores, como el cambio climático, eventos naturales o riesgos tecnológicos, que podrían afectar a la humanidad mucho antes.

Aun así, el estudio ofrece una perspectiva reveladora: la vida en la Tierra no es eterna y depende de un equilibrio extremadamente delicado entre la atmósfera, el clima y la evolución del Sol.

Un recordatorio sobre nuestro lugar en el universo

Más allá de las cifras, este tipo de investigaciones refuerza una idea fundamental: la habitabilidad del planeta es limitada. La estabilidad que permite la vida hoy es el resultado de millones de años de equilibrio, pero no durará para siempre.

Comprender estos procesos no solo ayuda a anticipar el futuro lejano, sino también a valorar el presente. Porque, aunque el final quede a más de mil millones de años de distancia, la responsabilidad de cuidar el planeta sigue siendo, hoy por hoy, completamente humana.