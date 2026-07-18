Un estudio deja sin palabras a los científicos: ya hay fecha para la extinción masiva de la vida en la Tierra y estas serán las últimas especies

¿Cuándo se extinguirá la vida en la Tierra? Numerosos estudios han tratado de responder a esta cuestión, pero hasta ahora ningún trabajo ha puesto fecha a cuándo desaparecerán por completo las condiciones que permiten la existencia de vida en nuestro planeta. La investigación, publicada en la revista JGR Atmospheres y realizada por los astrobiólogos Jacob Haqq-Misra y Eric Wolf, ha concluido que la vegetación, considerada el «último gran refugio de vida en la Tierra», podría extinguirse dentro de aproximadamente 1.800 millones de años.

«La biosfera vegetal de la Tierra podría sobrevivir hasta dentro de unos 1.800 millones de años, aproximadamente el mismo tiempo que la Tierra perdería sus océanos a manos del espacio. La capacidad de la biosfera terrestre para albergar vida tiene un límite, ya que el Sol incrementa progresivamente su luminosidad a medida que envejece», señalan los científicos. Para llegar a esta conclusión, recurrieron a un modelo climático computacional tridimensional con el que simularon distintos escenarios del clima futuro de la Tierra, teniendo en cuenta un aumento de la radiación solar y una reducción gradual de los niveles de dióxido de carbono.

La fecha en la que se extinguirá la vida en la Tierra

De acuerdo con los resultados obtenidos, la biosfera vegetal podría mantenerse hasta dentro de unos 1.800 millones de años, un periodo que coincide aproximadamente con el momento en que la Tierra comenzaría a perder sus océanos hacia el espacio como consecuencia del calentamiento global a escala planetaria.

Para llevar a cabo esta investigación, los autores, que pertenecen a la Universidad de Colorado Boulder y al centro Blue Marble Space de Seattle, utilizaron avanzadas simulaciones climáticas que les permitieron analizar la evolución del planeta durante los próximos 2.000 millones de años.

A diferencia de investigaciones previas, este modelo incorporó variables como la temperatura, la formación de nubes, las precipitaciones, la dinámica de los océanos y la circulación atmosférica, lo que permitió obtener una proyección mucho más completa y realista sobre la evolución futura del planeta.

Los científicos analizaron dos escenarios distintos. En el primero, los niveles de dióxido de carbono disminuyen de forma progresiva, mientras que en el segundo la concentración de CO₂ se mantiene prácticamente estable mientras el calentamiento global continúa intensificándose.

Además, evaluaron la capacidad de adaptación de distintos tipos de plantas frente al aumento de las temperaturas y a la reducción gradual del dióxido de carbono disponible en la atmósfera. Los resultados indican que la biosfera vegetal podría mantenerse activa durante unos 1.800 millones de años, una cifra que supera en varios cientos de millones de años las estimaciones realizadas en estudios anteriores.

Los investigadores comprobaron que algunas especies especialmente resistentes, entre ellas las que utilizan un tipo de fotosíntesis más eficiente, serían capaces de sobrevivir incluso cuando la concentración de dióxido de carbono resulte insuficiente para la mayoría de la vegetación. En consecuencia, las últimas plantas que permanecerían con vida en la Tierra serían probablemente los cactus y otras especies adaptadas a ambientes extremadamente secos y cálidos.

«La vida en la Tierra ha demostrado una gran capacidad de adaptación, y los límites que hoy atribuimos al calor extremo o a la escasez de dióxido de carbono podrían reflejar únicamente las características de la biosfera actual, sin representar necesariamente los límites absolutos de su evolución», concluyen los autores.

A pesar del interés que despiertan estos hallazgos, varios expertos consideran que sus conclusiones deben interpretarse con cautela. El astrobiólogo Andrew Rushby, de la Universidad de Birkbeck, señaló en declaraciones a la revista Live Science que las simulaciones se basan en «estimaciones generales» que impiden conocer cómo evolucionará el planeta en un horizonte temporal tan lejano.

Biosfera terrestre

La duración de la biosfera terrestre está condicionada por el incremento gradual de la luminosidad del Sol a medida que envejece. A largo plazo, el ciclo del carbono podría responder retirando dióxido de carbono de la atmósfera y almacenándolo en rocas carbonatadas, un proceso que reduciría el efecto invernadero y compensaría parcialmente el aumento de la radiación solar. Hasta ahora, la mayoría de los estudios sostenían que esta disminución del CO₂ acabaría impidiendo la fotosíntesis y supondría el fin de la biosfera tal y como la conocemos.

En esta investigación, los científicos utilizaron un modelo climático tridimensional para simular la evolución del clima terrestre bajo un escenario de mayor radiación solar y menores concentraciones de dióxido de carbono. Los resultados muestran que la biosfera podría mantenerse activa durante un periodo mucho más prolongado de lo que indicaban las estimaciones anteriores, ya que algunas formas de vida fotosintéticas serían capaces de desarrollarse incluso con niveles muy reducidos de CO₂.

El estudio también contempla escenarios en los que la concentración de dióxido de carbono no continúa descendiendo, sino que permanece relativamente estable. En esas condiciones, la vegetación terrestre podría sobrevivir durante unos 1.800 millones años más, un plazo que coincide aproximadamente con el momento en que la Tierra comenzaría a perder sus océanos hacia el espacio.