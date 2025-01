El español más cerca de ganar el Nobel avisa del peligro del ordenador cuántico: «Dejarán de ser seguros»

Muchos consideran que Juan Ignacio Cirac es uno de los expertos en física cuántica más relevantes y ha llegado a sonar para el Nobel. Por ello, la gran mayoría de personas lo considera una de las voces más autorizadas para hablar de la próxima revolución tecnológica: el ordenador cuántico.

De hecho ya ha recibido premios internacionales como el Wolf de física o el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que le concedieron en 2006.

Desde el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania, Cirac ha contribuido a sentar las bases de la computación cuántica, una tecnología que puede superar con creces las capacidades de los superordenadores actuales.

Por ello, es una de las personas con mayor capacidad para hablar de este tipo de tecnología y sus palabras resuenan con fuerza. Hace poco concedió una entrevista a la revista Muy Interesante y dejó varios titulares sorprendentes.

Los peligros por resolver de los ordenadores cuánticos

La creación de los ordenadores cuánticos puede traer múltiples ventajas, pero el físico también ha reconocido, que tendremos que enfrentarnos a nuevos retos.

«Muy pronto, un ordenador cuántico será capaz de descifrar con gran facilidad la criptografía basada en los algoritmos de hoy, por lo que estos dejarán de ser seguros. Por eso, habrá que cambiarlos o bien utilizar otro método de comunicación completamente distinto del actual», comentó.

De momento, el problema ha sido que se han topado con alguna limitación técnica: «El problema es que resulta muy difícil de desplegar. Por ahora, funciona sólo a distancias relativamente cortas, del orden de 50 o 60 kilómetros, y únicamente a través de fibra».

Aun así, Cirac está convencido de que encontrarán la solución: «La criptografía cuántica es una forma de encriptar mensajes en la que se utilizan partículas cuánticas, los fotones. Y se hace de tal forma que si alguien no autorizado intenta leer el mensaje, este se destruye antes de que nadie pueda acceder a él».

¿Qué utilidades tiene un ordenador cuántico?

Una pregunta que se hace mucha gente es qué utilidad podremos darle a los ordenadores cuánticos.

No obstante, el investigador español ha reconocido que no es razonable pensar en que llegaremos a tenerlos en casa. Básicamente, porque de momento no se ha encontrado una aplicación lógica que lo justifique.

Lo que sí está claro es que se trata de una herramienta tremendamente útil: «El ordenador cuántico hace lo mismo que uno convencional, pero siguiendo las reglas de la física cuántica, que hacen posible una potencia infinitamente mayor».

Las posibles aplicaciones de los ordenadores cuánticos van desde la creación de nuevos materiales hasta la resolución de problemas complejos en física, química y meteorología.

Además, Cirac señaló que «Google, por ejemplo, invierte en computación cuántica para utilizarla con su inteligencia artificial».

¿El orden cuántico ya es una realidad?

Esto permitirá que muchos problemas se solucionen infinitamente más rápido en el futuro. Aun así, los ordenadores cuánticos completamente operativos todavía son cosa de ciencia ficción.

De momento, sólo han salido ordenadores con un uso muy restringido, por lo que Cirac tiene claro cuál es el próximo reto: «Habrá que desarrollar ordenadores que no sean prototipos, que sean de verdad y que tengan toda la potencia que promete la computación cuántica».