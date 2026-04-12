Científicos españoles coinciden: no recordar lo que sueñas puede ser un indicador de deterioro cognitivo que no debes pasar por alto

Un estudio liderado por el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) ha identificado la falta de recuerdo de sueños como posible indicador precoz de deterioro cognitivo. La investigación, en la que han participado la Fundación Reina Sofía y CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas), con datos y análisis del Proyecto Vallecas, se ha publicado recientemente en Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

Participaron 1.049 personas mayores cognitivamente sanas, y los resultados indican que quienes no recuerdan sus sueños tienden a presentar con más frecuencia biomarcadores vinculados al Alzheimer, como niveles elevados en sangre de proteína tau y la presencia del gen APOE ε4, considerado uno de los principales factores genéticos de riesgo para desarrollar la enfermedad. Uno de los puntos más relevantes del estudio es que esta asociación se mantiene incluso al margen del rendimiento en pruebas de memoria, lo que refuerza su posible utilidad como señal temprana.

Indicador precoz de deterioro cognitivo

La investigación, realizada con 1.049 personas mayores sanas, indica que quienes no recuerdan sus sueños presentan con mayor frecuencia biomarcadores asociados a esta enfermedad, como niveles elevados de proteína tau en sangre y la presencia del gen APOE ε4, considerado el principal factor genético de riesgo en el desarrollo del Alzheimer. Además, los resultados muestran que las personas que no recordaban sus sueños al inicio del seguimiento experimentaron un deterioro cognitivo más acelerado y una mayor probabilidad de desarrollar demencia durante el periodo de observación.

Los investigadores sugieren que esta relación podría explicarse por alteraciones en la red neuronal por defecto, un sistema cerebral implicado en la generación del contenido de los sueños y que se ve afectado en las primeras fases del Alzheimer. Así, la dificultad para recordar los sueños no se debería a problemas de memoria en sí, sino a cambios en su procesamiento y contenido, lo que podría actuar como una señal precoz del deterioro cognitivo.

«Este estudio sugiere que algo tan cotidiano como recordar los sueños puede estar relacionado con procesos cerebrales muy tempranos asociados al Alzheimer. No es un criterio diagnóstico, pero sí una pista relevante para avanzar en la detección precoz, que es una de las áreas de trabajo clave en la actualidad», señala Pascual Sánchez-Juan, director científico de CIEN y autor senior del estudio.

Alzheimer

«La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia neurodegenerativa en el mundo y constituye un problema sanitario de primer orden. Además, dado que su prevalencia aumenta de forma exponencial a partir de los 65 años y teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población española, resulta urgente desarrollar políticas sanitarias que garanticen un diagnóstico adecuado y el acceso a los tratamientos actuales y futuros en nuestro país. Asimismo, es necesario impulsar la creación de registros nacionales que permitan estimar con mayor precisión la verdadera prevalencia e incidencia del Alzheimer», explica el Dr. Juan Fortea, coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

El Alzheimer afecta en España a más de 800.000 personas y se considera la causa más frecuente de demencia, lo que supone un importante reto sanitario en el contexto del envejecimiento de la población. Cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos, y la prevalencia supera el 39% en mayores de 90 años. Además, se estima que cerca del 80% de los casos en fases leves no llegan a ser diagnosticados.

«Partiendo de la base de que la red neuronal por defecto (DMN) interviene en la generación de los sueños y que se encuentra alterada en portadores del alelo APOE ε4, además de mostrar signos de neuropatología preclínica relacionados con la enfermedad de Alzheimer (EA), planteamos la hipótesis de que el recuerdo de los sueños sería menor en adultos mayores cognitivamente sanos portadores del alelo APOE ε4, en aquellos positivos para biomarcadores de EA o en quienes desarrollen deterioro cognitivo futuro, incluida la demencia. Los resultados del presente estudio respaldan todas estas hipótesis. Asimismo, son coherentes con hallazgos previos que indican que una menor frecuencia de recuerdo de los sueños predice la aparición de demencia, aunque van más allá al implicar tanto la neurodegeneración temprana como el riesgo genético en este efecto.

Si bien se observó una clara asociación entre el recuerdo de los sueños y la incidencia de demencia, la relación con el deterioro cognitivo leve (DCL) fue menos consistente: fue significativa en los análisis no ajustados, pero solo tendió a la significación en los análisis ajustados. Esto probablemente refleja que el DCL es un criterio clínico menos definido que la demencia, con mayor riesgo de clasificación errónea y trayectorias heterogéneas que pueden incluir estabilidad a largo plazo o incluso reversión a la cognición normal.

No obstante, el hallazgo adicional de que las personas que no recuerdan sus sueños mostraron un deterioro cognitivo más rápido en medidas continuas de función cognitiva evita estas limitaciones y refuerza la asociación entre la baja frecuencia de recuerdo de sueños y el desarrollo futuro de demencia», concluyen los investigadores.