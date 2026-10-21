Aunque son pequeñas y a menudo pasan desapercibidas, las tarántulas que se encuentran en entornos naturales desempeñan un papel en el control de otros invertebrados muy importante

La presencia de una tarántula en el jardín puede provocar sorpresa, miedo e incluso rechazo, especialmente entre quienes asocian estos arácnidos con un peligro para las personas. Sin embargo, su aparición en espacios verdes, cuando son pequeñas, no tiene por qué ser una mala noticia. Estos animales desempeñan una función importante en la naturaleza gracias a su capacidad para capturar insectos y otros pequeños organismos. Es importante comprender su comportamiento porque permite observarlos desde otra perspectiva y reconocer que su presencia puede contribuir al equilibrio ecológico de los entornos próximos a las viviendas, donde la biodiversidad también necesita su espacio.

Las tarántulas pertenecen a la familia Theraphosidae y se caracterizan por su tamaño, sus patas robustas y, en muchas especies, su aspecto cubierto de pelos. Aunque suelen despertar temor, estos invertebrados forman parte de las cadenas alimentarias y ayudan a regular las poblaciones de diferentes presas. Los jardines, los terrenos sin urbanizar y los rincones con vegetación pueden ofrecerles refugio y alimento, sobre todo cuando encuentran piedras, madera o acumulaciones de hojas secas. Durante los periodos cálidos o lluviosos, algunas pueden alejarse de sus escondites habituales y aparecer en caminos o aceras. Conocer su papel ecológico ayuda a entender por qué conviene evitar su eliminación indiscriminada.

El papel de las tarántulas en el control de plagas

Uno de los principales beneficios ecológicos de las tarántulas es su actividad depredadora. Estos arácnidos se alimentan de insectos y otros pequeños animales, por lo que suelen mantener bajo control determinadas poblaciones de invertebrados. Entre sus presas pueden encontrarse escarabajos, cucarachas y otros organismos que viven en el suelo o entre la vegetación.

Según la información divulgada por el medio Tupi, los jardines ofrecen condiciones favorables para estos animales, especialmente cuando cuentan con refugios naturales y alimento disponible.

«Su presencia forma parte de una dinámica en la que diferentes especies interactúan y limitan, en cierta medida, el crecimiento de otras poblaciones», mencionan los especialistas.

No obstante, conviene evitar una interpretación exagerada de sus beneficios. Las tarántulas no garantizan que una vivienda esté libre de cucarachas ni sustituyen las medidas habituales de higiene y prevención.

Su contribución se produce dentro del ecosistema, donde cada depredador actúa sobre las presas que encuentra. Por eso, su valor reside en formar parte de un conjunto de mecanismos naturales que ayudan a mantener el equilibrio entre las especies.

¿Cómo cazan las tarántulas a sus presas?

Las tarántulas disponen de adaptaciones que les permiten capturar y consumir animales de tamaños diversos. Como explica la Federación Nacional de Vida Silvestre, cuando una presa está a su alcance, la tarántula puede atraparla con sus patas e inyectarle veneno mediante sus colmillos. Esta sustancia inmoviliza a la víctima y facilita su posterior consumo.

Después de capturarla, el arácnido libera enzimas digestivas que descomponen los tejidos y permiten ingerir los nutrientes. «Este proceso hace posible que aproveche animales que, por su tamaño o características, no podría consumir de la misma manera que otros depredadores», aseguran los expertos.

Su alimentación no se limita necesariamente a los insectos. Algunas especies también pueden capturar pequeños vertebrados, aunque estas presas no representan la dieta habitual de todas las tarántulas. «La diversidad de comportamientos alimentarios demuestra que su papel en las redes tróficas puede variar según la especie, el hábitat y la disponibilidad de alimento», sostienen.

Los jardines como refugio para estos arácnidos

Los espacios verdes próximos a las viviendas pueden convertirse en hábitats adecuados para las tarántulas. Las piedras, los troncos, las hojas acumuladas y otros elementos naturales proporcionan lugares donde esconderse y protegerse de las condiciones ambientales. La presencia de presas también favorece que estos animales encuentren recursos para alimentarse.

Los movimientos fuera de sus refugios pueden resultar más visibles durante determinadas épocas del año. El calor, las lluvias y los cambios ambientales pueden influir en su actividad, haciendo que algunas tarántulas aparezcan en lugares donde los vecinos no acostumbran a verlas.

Su presencia, por tanto, no significa necesariamente que exista una plaga ni que el entorno esté deteriorado. En ocasiones, simplemente indica que encuentran condiciones compatibles con sus necesidades. Observarlas sin molestarlas permite comprender mejor la fauna que comparte espacio con las personas.

¿Qué defensas utilizan y qué riesgos representan?

Aunque su tamaño puede intimidar, las tarántulas especialmente más pequeñas, no suelen buscar el contacto con los seres humanos. Si se sienten amenazadas, pueden adoptar posturas defensivas y mostrar los colmillos. Algunas especies también lanzan pelos urticantes con las patas traseras. Estas cerdas pueden causar irritación, especialmente si entran en contacto con los ojos, la nariz o la boca.

La información recogida por ResearchGate señala que estos arácnidos poseen veneno, pero sus mordeduras generalmente no se consideran de importancia médica. Esto no significa que deban manipularse: una reacción individual puede variar y el contacto innecesario aumenta el riesgo de lesiones.