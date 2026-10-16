La palabra que usan los catalanes para insultar al resto de españoles: probablemente ya te lo han dicho y no te has dado cuenta

Hay determinadas palabras que califican o mejor dicho descalifican a los demás. De igual forma que sucede con otras lenguas e idiomas, también el catalán, al ser lengua cooficial española, usa determinadas palabras para identificar a los demás. Hay una palabra que usan los catalanes (entre otras muchas) para calificar, la mayoría de veces, a los que vienen de otras comunidades.

Algunos de estos vocablos tienen larga tradición, pasan de generación en generación y tienen una historia detrás, que aparece con su significado. Claro, si alguna vez te lo han dicho no te has enterado a no ser que sepas catalán. Hay que tener en cuenta que algunas de estas palabras o insultos no acaban de tener traducción a otros dialectos ni idiomas, por lo que son específicas.

Cuál es la palabra que usan los catalanes para insultar al resto de españoles

Entre otras, porque hay muchas más palabras que acaban descalificando a aquellos que viven o vienen de otras regiones de España hacia Cataluña, la palabra es charnego. Es conocida por millones de catalanes, aunque si preguntas a las generaciones más jóvenes quizás no la conozcan porque en los últimos años ha caído en desuso.

La palabra charnego viene del catalán xarnego, y del gascón charnègo, mientras que también es de destacar que procede también de español, en concreto, lucharniego o nocharniego, que quiere decir nocturno, en especial al hacer referencia a los perros de caza nocturna.

Origen de la palabra que usan los catalanes para insultar al resto de españoles

Proviene originalmente de la palabra occitana/gascona charnègo, que se utilizaba desde la Edad Media o el siglo VI en la zona de Aquitania. En ese momento, hacía referencia a los mestizos, a personas de unión mixta o a extranjeros no adaptados. También se aplicó históricamente en siglos anteriores a inmigrantes de origen francés en Cataluña.

Según el Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE) y diversos lingüistas lo vinculan con la palabra lucharniego (variante de noctarniego, de noche), como hemos destacado anteriormente, haciendo referencia a un término con el que se designaba a los perros de caza mestizos o de poco pedigrí que cazaban de noche.

En este sentido, es una palabra que se emplea y se da al forastero, a aquel que viene o no se ha adaptado a la comunidad, a juicio de los catalanes, y habla siempre en castellano porque ellos creen que no se integra.

La palabra que usan los catalanes para insultar a los españoles se empleó mucho más en los años 70 y 80, a raíz de llegada de inmigración de habitantes procedentes de otras comunidades, preferentemente de Andalucía, Aragón o Valencia hacia Cataluña. Venían a la comunidad para trabajar o buscarse un futuro mejor. Entonces sí se encontraban trabajos y para toda la vida, algo distinto a la situación actual.

Aunque tiene su origen en el siglo XVI, en la inmigración de los franceses occitanos a la comunidad. Se atribuye todavía hoy en día a los hijos de los inmigrantes de diversas regiones.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que la palabra charnego o xarnego, en catalán, no es la única palabra que usan los catalanes para insultar al resto, ya no solamente a los que vienen de otras regiones.

¿Qué otras palabras usan los catalanes para insultar?

Son palabras específicas del catalán y que de hecho en ciudades prácticamente no se usan. Por ejemplo, el vocablo carallot, significa de manera coloquial en catalán que se utiliza para describir a una persona atontada, boba o corta de entendederas.

Además, una expresión muy popular, sobre todo en Cataluña y el Levante español, es «ser una bleda assolellada» (una acelga asoleada). Según Diccionari.cat, esto hace alusión a una planta de hojas tiernas que se ha quedado mustia y lánguida por el exceso de sol, utilizándose metafóricamente para describir a una persona que carece de fuerza o vive «en las nubes» y no tiene sangre en las venas o que no tiene demasiada energía.

Por su parte, la palabra tanoca, que también se usa para definir a otro, según el Diccionario Catalán y Valenciano, es un término coloquial que se atribuye a las personas algo torpes o de escasa agudeza mental. No todas estas palabras sirven para insultar: en concreto, tanoca también va dirigido a personas que no tienen malicia, o también a quienes se dejan llevar por los demás, es decir, no tienen demasiada personalidad.

Encontramos otras expresiones para insultar. Cap de suro o cabeza de corcho significa persona que siempre hace las cosas mal, entre otros. Mientras que el vocablo bocamoll tiene traducción al castellano, y quiere decir bocazas.