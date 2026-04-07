El día que Cataluña se quedará a oscuras: un minuto de noche en pleno día y en agosto

Este verano 2026 tendrá lugar uno de esos fenómenos que no se repiten con frecuencia y que convierten una tarde cualquiera en un recuerdo difícil de olvidar. El 12 de agosto, al caer el sol, tendrá lugar un eclipse total visible desde gran parte de España, un acontecimiento astronómico que no se veía desde hace más de un siglo en la península. La coincidencia con el atardecer añade un componente aún más especial: es el día que Cataluña se quedará a oscuras.

El cielo cambiará de luz en cuestión de minutos mientras el Sol desaparece tras la Luna en el horizonte. En Cataluña, y especialmente en ciudades como Barcelona, este evento despertará un gran interés tanto entre aficionados a la astronomía como entre quienes simplemente quieren disfrutar de una experiencia distinta. No todos los eclipses se viven igual, y este tiene particularidades que lo hacen único: su baja altura sobre el horizonte, su breve duración y su localización dentro de la franja de totalidad. Para entender bien cómo se verá, cuándo observarlo y qué tener en cuenta, conviene repasar algunos aspectos clave basados en organismos oficiales así como el Instituto Geográfico Nacional y entidades científicas internacionales.

El día que Cataluña se quedará a oscuras: el eclipse de agosto

En Cataluña, el eclipse del 12 de agosto de 2026 se podrá observar en condiciones muy especiales. A diferencia de otros eclipses que ocurren con el Sol alto, este tendrá lugar durante el atardecer, lo que significa que el astro estará muy cerca del horizonte oeste en el momento clave. Esto obliga a buscar ubicaciones con una visibilidad despejada hacia esa dirección, como playas, miradores o zonas elevadas.

En Barcelona, el fenómeno comenzará aproximadamente a las 19:35 y se prolongará hasta las 21:20, coincidiendo con la puesta de sol. Sin embargo, el momento de mayor espectacularidad será poco antes de ocultarse el Sol, cuando la Luna cubra casi por completo su superficie.

Dependiendo del punto exacto dentro de Cataluña, la experiencia podrá ser de totalidad o muy cercana a ella, lo que implica una breve oscuridad parcial en pleno verano.

Dónde se podrá ver mejor

La ubicación será determinante para disfrutar plenamente del eclipse. Dado que el Sol estará muy bajo, cualquier obstáculo —edificios, montañas o incluso árboles— puede dificultar la observación. Por ello, los expertos recomiendan desplazarse a espacios abiertos orientados hacia el oeste.

Las zonas costeras de Cataluña ofrecen una ventaja clara, ya que el horizonte marino suele estar libre de obstáculos. Lugares como el litoral de Barcelona o la Costa Brava pueden convertirse en puntos privilegiados.

También los miradores en zonas altas o rurales permitirán una visión más limpia del fenómeno. Según el Instituto Geográfico Nacional, España se sitúa en el tramo final de la franja de totalidad, lo que explica la baja altura del Sol durante el eclipse.

Cuándo tendrá lugar y cuánto durará

El eclipse comenzará a nivel global a las 17:34 (hora peninsular) y finalizará a las 21:58, con una duración total cercana a las cuatro horas y media. Sin embargo, lo más importante para el observador del día que Cataluña se quedará a oscuras es el tramo final, cuando el fenómeno se hace visible en la península.

En el caso de Barcelona, el inicio a las 19:35 marcará el comienzo de la fase parcial. El punto máximo llegará poco antes de las 20:30, aunque variará ligeramente según la ubicación exacta. La puesta de sol ocurrirá poco después, lo que limitará el tiempo de observación. La fase de totalidad, en caso de producirse plenamente, será breve, de apenas uno o dos minutos.

Cómo afectará la experiencia de observación

Uno de los aspectos más llamativos del día que Cataluña se quedará a oscuras será la transformación de la luz ambiental. A medida que la Luna cubra el Sol, la intensidad lumínica disminuirá de forma progresiva, generando una atmósfera casi crepuscular antes de tiempo. Este efecto será especialmente visible debido a la coincidencia con el atardecer.

Además, las temperaturas pueden descender ligeramente y el comportamiento de algunos animales podría alterarse, como ocurre en otros eclipses. La baja posición del Sol también puede intensificar los colores del cielo, creando tonalidades rojizas y anaranjadas más marcadas.

Organismos como la Agencia Espacial Europea destacan que este tipo de eclipses cercanos al horizonte ofrecen una experiencia visual distinta a los que se producen con el Sol en lo alto.

Precauciones para observarlo con seguridad

Observar un eclipse solar requiere siempre ciertas precauciones, incluso cuando el Sol está parcialmente oculto o cerca de ponerse. Nunca debe mirarse directamente sin protección adecuada, ya que puede provocar daños oculares irreversibles.

Se recomienda utilizar gafas homologadas para eclipses o filtros solares certificados. Alternativamente, pueden emplearse métodos indirectos, como proyectar la imagen del Sol sobre una superficie.