Previsión AEMET: cielos nublados y posibles nevadas en Castilla y León, con temperaturas en ascenso

Hoy, 17 de febrero de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se prevén intervalos nubosos, con mayor presencia de nubosidad media y baja en el norte y este. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se aclare, aunque algunas precipitaciones podrían afectar a las zonas montañosas del norte y este, con nevadas a partir de los 1800 a 2000 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero o moderado ascenso.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 17 de febrero

Lluvias matutinas y tarde despejada en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta el mediodía. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a más de uno. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 14 grados y aunque la sensación térmica podría sentirse más fresca, el ambiente cargado por la humedad nos recordará que estamos en plena temporada de lluvias.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, regalándonos un respiro con cielos más despejados y una temperatura que se mantendrá en un rango agradable. La brisa, aunque aún presente, se tornará más suave, permitiendo disfrutar de las últimas horas de luz antes de que el sol se esconda tras el horizonte a las 18:56. Así, la noche se presentará tranquila, con un cielo que, tras la tormenta, promete ser un lienzo estrellado.

Zamora: cielos nublados y viento fresco

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. Las nubes se asoman en el horizonte, prometiendo un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de los zamoranos. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados, mientras la probabilidad de lluvia se sitúa en un 25%.

A medida que la tarde se aproxima, el tiempo ofrecerá un respiro, con cielos más despejados y sin riesgo de lluvias. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría, especialmente al caer la noche. Es recomendable llevar un paraguas por si acaso y no olvidar la bufanda para combatir el viento.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:14. A medida que avanza la mañana, la temperatura se situará en torno a los 10 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta los 5. La probabilidad de lluvia es baja, apenas un 20%, lo que sugiere que no se esperan precipitaciones significativas. Sin embargo, la humedad alcanzará niveles altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas ascenderán hasta los 13 grados, con una sensación térmica máxima de 15. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que no superarán los 30 km/h, lo que permitirá disfrutar de una jornada fresca y agradable. La puesta del sol se producirá a las 18:59, brindando casi 11 horas de luz. En resumen, será un día propicio para salir y disfrutar del aire libre, con un tiempo que promete ser mayormente benigno.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 15 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la mañana, las condiciones mejorarán a lo largo del día, manteniendo un ambiente agradable y sin cambios significativos en la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la brisa suave y las temperaturas templadas invitan a salir y aprovechar el entorno. Un momento perfecto para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por el parque.

Cielos cubiertos con mejora vespertina en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 9 grados. La probabilidad de lluvia es alta, así que es recomendable llevar un paraguas. A medida que avance el día, el tiempo mejorará, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán los 13 grados por la tarde. La brisa será suave, así que una chaqueta ligera será suficiente para disfrutar de un paseo.

Palencia: cielo nublado y viento fuerte

Las primeras horas traen un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 13 grados, con una leve probabilidad de chubascos intermitentes que podrían aparecer antes del mediodía.

Por la tarde, el ambiente se tornará más estable, con cielos igualmente nublados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda disfrutar del aire fresco, ya que el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja de lo esperado.

Cielos despejados y sol brillante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados. La sensación térmica es agradable, aunque la humedad puede hacer que el aire se sienta un poco más frío. A medida que avance el día, el sol brillará con fuerza, elevando la temperatura hasta los 14 grados por la tarde, lo que promete un ambiente más cálido y acogedor. Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche.

Segovia: cielo cubierto y chubascos matutinos

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una alta probabilidad de chubascos intermitentes que se extenderán hasta el mediodía. La temperatura comenzará fresca, con mínimas de 4°C, pero a medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 13°C por la tarde, ofreciendo un respiro en medio de la inestabilidad.

A medida que el día avance, se espera que la lluvia dé paso a un cielo más despejado en la tarde-noche, con temperaturas más agradables. Se recomienda llevar paraguas durante la mañana y disfrutar de la mejora del tiempo en las horas posteriores, cuando el viento, aunque moderado, aportará una sensación térmica más cálida.

Cielo cubierto y lluvias matinales en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía, haciendo que la sensación térmica se sienta más fresca de lo habitual. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados, con un viento moderado que soplará del oeste a 20 km/h, lo que podría acentuar la sensación de frío.

A medida que avance la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro con temperaturas más agradables y una sensación térmica que alcanzará los 14 grados. La tarde-noche se presentará sin lluvias, permitiendo disfrutar de las últimas horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:45. En total, Soria disfrutará de más de 10 horas de luz en este día variable.