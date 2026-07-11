Uno de cada tres alumnos de Baleares contestó en español los exámenes de Selectividad pese a la imposición del catalán en las aulas, según el denominado informe CAT 2026 realizado por los denominados espías del catalán, la Plataforma per la Llengua, sobre el uso del catalán en los territorios autonómicos donde es oficial junto al español, como es el caso de las Islas Baleares.

El dato pone en evidencia que, pese a que la imposición de esta lengua sigue siendo casi aplastante en la educación de las islas (excepto en 19 centros concertados adheridos al plan piloto de libre elección) su uso por los alumnos dentro y fuera de las aulas continúa en retroceso.

Lo revela el hecho de que, aunque el 65% de los exámenes de las PAU de las Islas Baleares se respondieron en catalán en 2025 (35% en español), ese porcentaje es nada menos que quince puntos menos que en 2014.

Se trata del último año de Govern de José Ramón Bauzá en las Islas Baleares después de una legislatura en la que apostó por el trilingüismo en las aulas, a la que siguieron dos legislaturas con la educación balear en manos de la socialista Francina Armengol, donde la imposición del catalán fue norma común en los colegios. Pero pese a ello, el catalán ha seguido retrocediendo en su uso y simpatías entre los alumnos de Baleares dentro y fuera de las aulas.

De hecho, como se expone en este informe de los espías del catalán, «·hasta hace pocos años, la presencia del catalán era claramente mayoritaria, con porcentajes que superaban a menudo el 80%»

En 2014, se va a alcanzar el valor máximo, con el 82,6%”, curiosamente con el citado Govern de Bauzá, al que los sindicatos separatistas de la enseñanza en Baleares y la oposición de izquierdas, montaron aquellas manifestaciones de camisetas verdes acusándolo de arrinconar el catalán. Pues bien, los datos demuestran que han sido las dos legislaturas pasadas bajo el Govern de Armengol cuando el retroceso del catalán ha subido enteros, en la enseñanza y fuera de ella.

Como se expone en este informe de esta entidad separatista, el 59,5% de la población de las Islas Baleares dice que sabe «hablar bien»· el catalán. Un porcentaje que ha ido retrocediendo, como reconocen los autores de este informe.

Así apuntan a este respecto que en 1998, una encuesta del Centro de Estudios Sociológicos indicaba que el 71,7% de la población de las Islas sabía hablar en catalán.

Sin embargo, y aunque esta encuesta no distinguía entre usuarios que hablaban «bien» la lengua y usuarios que la hablaban «con dificultad», el porcentaje de uso del catalán por parte de la población balear está hoy más de diez puntos por debajo que hace un cuarto de siglo.