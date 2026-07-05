Terror en Son Gotleu: pega a su ex novia y la persigue por la calle con un machete al grito de «¡como me denuncies, te mato!»

El último episodio de maltrato tuvo lugar el pasado viernes, cuando el Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fue alertado a través del 091. El aviso informaba de que un varón, armado con un machete, estaba agrediendo a su expareja en plena calle, en el barrio de Son Gotleu.

Al llegar al lugar, la patrulla localizó a un hombre que manifestaba una actitud nerviosa e intentaba huir al percatarse de la presencia policial. Ante esto, los agentes se apearon rápidamente del vehículo y procedieron a retenerlo.

Posteriormente, otra patrulla se entrevistó con la víctima. La mujer explicó que la relación sentimental había finalizado hacía unos meses, pero que, desde entonces, cada vez que coincidían en la vía pública, el sospechoso la insultaba y la amenazaba de muerte para evitar que acudiera a las autoridades. Según el relato policial, el agresor le habría espetado: «Como me denuncies, te mato».

En el día de los hechos, al volver a encontrársela en la calle, el agresor la insultó y la golpeó en el rostro con la rama de un árbol. Cuando la mujer intentó huir, el presunto autor le lanzó un cuchillo y comenzó a perseguirla esgrimiendo un machete de aproximadamente medio metro de longitud. Un testigo tuvo que interponerse para separar al hombre y evitar un desenlace de mayor gravedad.

Ante la llegada de los indicativos de la Policía Nacional, el varón arrojó el arma blanca debajo de un camión, motivo por el cual no la llevaba consigo en el momento de ser interceptado. Tras escuchar la declaración de la víctima, los agentes inspeccionaron los bajos del vehículo y localizaron el machete, corroborando así su testimonio.

Por todo ello, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos.