Terror en Son Gotleu: pega a su ex novia y la persigue por la calle con un machete al grito de «¡como me denuncies, te mato!»
La mujer rompió la relación sentimental hace meses, pero el detenido la acosaba y amenazaba cada vez que coincidían en la vía pública
La Policía Nacional ha puesto fin al calvario que sufría durante meses una mujer a manos de su ex pareja. Los agentes han detenido a un hombre que llevaba amenazando de muerte a la que fue su novia y a la que llegó a perseguir por la calle con un machete de medio metro.
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