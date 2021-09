P.-¿Qué opina del escándalo que no cesa de crecer de los abusos sexuales a menores tuteladas por el Consell de Mallorca?

R.-Es algo que duele, avergüenza y que ha traspasado ya nuestras fronteras. Tuve la oportunidad, y la responsabilidad, de ser la primera en denunciar en el Congreso de los Diputados este escándalo. Fui la primera que llevó este tema al ámbito nacional ante Pablo Iglesias, en un primer momento. Lo he hecho antes que Irene Montero. Voy a seguir haciéndolo, y a seguir denunciando el silencio cómplice de los que aquí se llamaban feministas y portaban la bandera de los derechos sociales y de la infancia. El silencio ha sido cómplice porque mientras callaban y bloqueaban comisiones de investigación en el Consell y en el Parlament, se seguían sucediendo los casos. No están funcionando los protocolos. Ha habido momentos que incluso se ha culpado a los medios de comunicación por sacar estos temas. El propio director del Instituto Balear de Asuntos Sociales, llegó a reconocer que estos temas no hubieran salido a la luz sin los medios de comunicación. Se ha intentado hacer algo que es muy propio de la izquierda, dar la culpa a la sociedad. Hay unos culpables que son quienes abusan y explotan sexualmente de las menores. Estos son los culpables, no hay otros. Son éstos a los que debe perseguir la Policía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a los que aprovecho para felicitar y agradecer su trabajo por las últimas detenciones.

P.-¿Y la responsabilidad política?

R.-Hay una responsabilidad política que es evidente y, yo creo, que en ningún otro gobierno democrático se hubiera sostenido que nadie asumiera ninguna responsabilidad política por estas menores. No ha habido ni una triste dimisión. Sólo puede entenderse desde la soberbia, desde la falsa superioridad moral de la izquierda, de que esto a ellos no les puede afectar y de que realmente el problema no tiene la importancia que tiene. Si esto hubiera sucedido en un gobierno del Partido Popular, a la izquierda no le hubieran bastado las calles para para manifestarse. Estas menores han sido apartadas de sus padres para protegerlas y buscarles un entorno que sea seguro, pero la realidad es que no se las protege.