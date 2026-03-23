El sector de la madera y el mueble en Baleares, al borde de desaparecer: 2.600 empleos en peligro

El sector de la madera y el mueble de las Islas Baleares está en estado crítico por la falta de relevo generacional. Los sindicatos y los trabajadores piden con urgencia subidas salariales y otras mejoras que frenen la fuga de empleados o existirá el riesgo de que desaparezca un sector que da trabajo directo a más de 2.600 personas.

Esta es la grave situación en la que se encuentran inmersas alrededor de 560 empresas de las Islas que se dedican a la madera y el mueble, la gran mayoría de ellas pequeñas y medianas, y de las cuales un 34% son autónomos sin asalariados y el 90% son micropymes con menos de diez trabajadores.

Para afrontar la escasez de personal, los sindicatos piden negociar un nuevo convenio, que lleva caducado desde el 31 de diciembre de 2023 y que contempla unas tablas salariales que oscilan para el año 2023 entre 17.187 euros anuales que cobra un peón a los 23.375 euros de un encargado.

Sin embargo, desde UGT acusan a la patronal de «dar largas» a los sindicatos para la negociación de un nuevo convenio y desear la desaparición del sector.

«Nos dan a entender que lo que quieren es que desaparezca el sector de la madera y el mueble en Baleares. Entre que se niegan a negociar el convenio, que no quieren subidas salariales y que encima ellos mismos se quejan de que no tienen un relevo para los trabajadores que se están jubilando, no sabemos qué es lo que quieren hacer con este sector», afirma a Europa Press el secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva de UGT-FICA, Roberto Serrano.

Ante este escenario, la propuesta que lanzaron los sindicatos a la patronal del sector a mediados de 2025 contemplaba una subida salarial del 18% en cuatro años, en concreto, un 5% en 2024 y 2025 y un 4% en 2026 y 2027, aunque la patronal respondió con un «indignante» 3,6% para los cuatro años.

En aquel momento, el sindicato dejó la negociación para trasladar el estado del acuerdo a las asambleas de los trabajadores y aseguran que no supieron nada de los empresarios hasta que por la prensa se enteraron de reuniones con otras organizaciones a finales del año pasado. «UGT no se ha levantado de la mesa de negociación, en la vida lo hará, pero lo que no queremos es sentarnos a perder el tiempo», ha añadido Serrano.

Para Serrano, en todo caso, las subidas pretendidas no son nada desproporcionadas ni alejadas de la realidad cuando, además, se ha firmado recientemente el convenio de panadería, similar y con unas tablas salariales que estaban muy parecidas a las que actualmente están las del sector de la madera y el mueble, con una subida del 21%, superior a la que se reclama para la madera.

Por su parte, el presidente de la Federación de la Fusta de Baleares y de la Confederación española de asociaciones territoriales y sectoriales del sector de la madera y el mueble, Pedro Payeras, opina que el sector goza de buena salud gracias al impulso de otro otros sectores como la construcción y la hostelería, aunque se ha mostrado prudente ante el actual contexto geopolítico, que puede afectar tanto a clientes como a los costes de los materiales y el transporte.

Payeras está de acuerdo en que el sector afronta un problema de escasez de personal que limita la capacidad de crecimiento y afecta a la productividad. «El sector necesita atraer todo tipo de perfiles, con mayor demanda de oficiales, pero también técnicos especialistas en maquinaria avanzada, personas para oficina técnica y comerciales», ha indicado.

Asimismo, el presidente de la patronal apunta igualmente a la falta de suelo industrial apto para industrias, ya que una parte del sector no dispone de un taller en una nave en condiciones en la que poder desarrollar su productividad. Además, llama la atención sobre el hecho de que los costes en materiales son superiores a la Península, lo que dificulta la exportación.

Admiten falta de relevo generacional

Por otro lado, Payeras ha lamentado igualmente que la realidad de las empresas del sector de la madera en el archipiélago es que no siempre las personas quieren continuar con las empresas en las próximas generaciones, y tampoco quieren hacerse cargo los trabajadores que podrían continuar con la actividad.

Sobre el relevo generacional, sin embargo, el representante de UGT insiste en preguntarse cómo va a haber trabajadores interesados en continuar en un sector con salarios bajos.

«Lo que nos preocupa es que un sector que ha sido tan importante aquí en Baleares esté a punto de desaparecer. Los trabajadores con esas tablas salariales que tienen a día de hoy, lo que están haciendo es buscarse la vida en otros sectores», ha concluido el representante de UGT.