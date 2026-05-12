El PSOE manipula a las educadoras de las guarderías de Baleares para sacar provecho político de sus demandas

El PSOE está en el ajo de las protestas de las educadoras de guardería 0-3 años de Baleares, que reclaman un mejor convenio y mejores nóminas. Se da la circunstancia de que la protesta es del sector a nivel nacional y, a diferencia de Baleares, las quejas son al Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, la agitación del sector en Baleares es contra el Govern que preside Marga Prohens. Y ahí entra en juego el PSOE balear. En un alarde de manipulación, el PSOE ha puesto al frente de las protestas a la ex concejal socialista de Benissalem, Pepa Ramis, siempre en la lucha contra el PP desde las guarderías.

Pepa Ramis ya estaba detrás de la huelga de las educadoras contratadas en las escoletas de Palma. La ex concejal socialista ha vuelto a aparecer públicamente este martes, y lo ha hecho en el Parlament balear.

Un grupo de profesoras ataviadas con camisetas para la ocasión han acudido a la Cámara balear de la mano de la diputada socialista y secretaria general del PSOE de Mallorca, Amanda Fernández, como atestiguan las imágenes obtenidas por OKBALEARES.

El asunto de la protesta nacional de las educadoras 0-3 años ha provocado la bronca más intensa del pleno de este martes, originado por una sobreactuación de la diputada socialista, que ha tenido la réplica de la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha sostenido que un futuro convenio autonómico de la educación 0-3 nacería «atado» por el convenio estatal, que ha indicado que tiene «muchos problemas».

Esta es la postura que ha defendido la representante del Govern al ser consultada por la diputada del PSIB Amanda Fernández por la situación en la que se encuentra la negociación del convenio sectorial, que la semana pasada organizó una huelga a nivel estatal.

Cabrer ha indicado que es una cuestión que «preocupa» y «ocupa» al Govern, al tiempo que ha puesto en valor el convenio firmado para las escoletes de gestión indirecta, con salarios que habrían pasado de los 1.200 a los 1.800 euros. De este modo, ha señalado que su implicación es «sincera, justa y se demuestra» con la reunión que han convocado para el 25 de mayo entre sindicatos y patronales, en la que su conselleria y la de Educación y Universidades harán de mediadoras.

Además, ha remarcado que la huelga era a nivel nacional por un convenio estatal que «no permite» abordar ciertos aspectos, en los que ha subrayado que las educadoras pretenden negociar.

Fernández le ha pedido a la consellera que pregunte a las maestras —algunas han estado presentes este martes en el Parlament— cuántos cobran los sueldos que ha citado. Igualmente, le ha señalado que su trabajo es «vocacional», pero ha incidido en que con la vocación «no se llega a final de mes».