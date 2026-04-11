El PP de Palma destaca la «mejora sustancial» de la limpieza frente a la pésima imagen que dejó la izquierda durante las dos pasadas legislaturas, coronada en 2023 cuando la capital balear fue nominada como la ciudad más sucia de toda España, según la encuesta que la OCU hace cada final de legislatura.

A falta de poco más de un año y de que de nuevo se hagan públicos los resultados, el presidente de Emaya y regidor de Función Pública y Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, ha asegurado que la calidad de la limpieza en Palma ha experimentado «una mejora sustancial» y ha defendido que estas actuaciones han situado a la ciudad «lejos de la lamentable situación que caracterizó las legislaturas anteriores» con el gobierno de izquierdas, separatistas y Podemos.

De esta forma, ha señalado que tanto el Ayuntamiento de Palma como Emaya «siguen firmemente comprometidos con la limpieza y el mantenimiento de la ciudad como punto prioritario de la acción de gobierno».

Según Bauzá, los factores que más han contribuido a esta mejora han sido una planificación más eficiente, una mayor cobertura de las actuaciones y la implantación del programa de limpieza Palma a punt.

Así entre otras cuestiones objetivas, la guerra de Palma contra los grafitis se saldó con 10.000 pintadas vandálicas borradas en 2025, casi el doble que en 2022 con el gobierno del ex alcalde socialista, José Hila.

En el servicio de desbroce correspondiente de 2025 se aprecia un incremento de esta actividad de casi el 80% en el transcurso de los últimos tres años, con 2,62 millones de metros lineales desbrozados en el último ejercicio.

El regidor ha destacado que la cifra de 2025 supone un récord de metros lineales desbrozados y confirma una tendencia al alza del servicio desde el inicio de la legislatura, con 1,45 millones de metros en 2023 y 2,54 millones en 2024. Por meses, los mayores registros del pasado año se alcanzaron en octubre, con 278.668 metros lineales desbrozados; febrero, con 267.387; y noviembre, con 247.530.

El concejal ha concretado que el equipo de Emaya destinado a estas labores está integrado por 17 operarios equipados con dos furgonetas, seis desbrozadoras y un conjunto de utensilios como barredoras, palas, capazos y chapetas.