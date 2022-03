La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha agradecido este miércoles que el Govern balear haya retirado el cartel contra los jueces colocado en una exposición apoyada por el Ministerio de Igualdad en Palma de Mallorca en el que se les identificaba con machistas que cuestionan la violencia de género. «El Gobierno balear ha pedido disculpas y ha retirado el cartel, y agradezco esa reacción», ha dicho en los pasillos del Congreso.

En el cartel en cuestión, expuesto en la estación intermodal de Palma y apoyado por el Ministerio de Igualdad y otras instituciones autonómicas, aparecía un juez que se dirige a una mujer con un brazo en cabestrillo y le dice: «¡¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!!».

Un mensaje que las asociaciones de jueces y magistrados han denostado porque incurre en estereotipos y tópicos «falsos, ridículos e injustos», y que la propia ministra considera que es «disuasorio» para que las mujeres víctimas de la violencia de género «se fíen y se acerquen al sistema judicial».

«El 80% de las mujeres no está denunciado y no está acudiendo al sistema judicial, y debemos hacer lo que sea necesario para incrementar su confianza en las instituciones, que están preparadas para dar una respuesta eficaz», ha señalado la ministra, quien no ha querido entrar en quién financió el polémico cartel. «Creo que se ha financiado con fondos del pacto de Estado (contra la Violencia de Género) pero deberán preguntarle a la ministra de Igualdad», ha zanjado.

Por todo ello, Llop, jueza en excedencia especializada en violencia sobre la mujer, ha agradecido la retirada del cartel, que horas antes había reclamado en declaraciones a Europa Press, por tratarse de un mensaje «absolutamente injusto» que no reconoce el trabajo diario de los jueces en su combate contra la violencia de los derechos humanos de las mujeres.

«Como ministra de Justicia, mi responsabilidad en todo momento es defender a los poderes del Estado y, en este caso, poner en valor el trabajo de jueces y juezas», ha dicho Llop, destacando que en España hay 455 juzgados especializados en violencia de género, 106 compatibles juzgados de lo penal, y 17 audiencias provinciales con secciones especializadas «donde jueces y juezas luchan cada día para que las víctimas tengan una respuesta eficaz por parte del sistema judicial».

Además, ha subrayado que al año se ponen más de 160.000 denuncias ante el sistema judicial para, a renglón seguido, dejar claro a las víctimas de esta lacra que hoy por hoy la denuncia «es el único medio que permite que puedan tener una orden de protección y medidas de alejamiento tanto para ellas como para sus hijas».

«Por tanto, el sistema judicial está preparado», ha proclamado Llop, incidiendo en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia que capitanea hacen «importantes» acciones de formación especializada para jueces en violencia de género.

«Podemos sentirnos muy orgullosos de tener un país donde las instituciones están preparadas para combatir esta violación de los derechos humanos y para que las víctimas se sientan seguras y confíen en que las instituciones están para ayudarlas», ha concluido.