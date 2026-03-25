Meliá anuncia su entrada en Túnez con cinco hoteles y un plan de expansión de 3.000 habitaciones

Meliá Hotels International, primera hotelera de España y con 70 años de experiencia en el segmento vacacional, refuerza su liderazgo en el Mediterráneo con el anuncio de su entrada oficial en Túnez.

A través de una alianza estratégica con Management Hospitality Group (MHG), la compañía operará cinco nuevos establecimientos que se incorporarán a su portfolio de forma progresiva, con el objetivo ambicioso de alcanzar las 3.000 habitaciones en el destino para el año 2030, informa la compañía mallorquina que capitanea Gabriel Escarrer en un comunicado.

Esta expansión arranca este mismo año con la apertura de un resort que operará bajo la marca Meliá Hotels & Resorts en Mahdia. El establecimiento contará con 307 habitaciones y se ubica en una de las zonas costeras más exclusivas del país. Tras esta primera apertura, el plan de crecimiento contempla la incorporación de otros cuatro hoteles entre 2027 y 2029 en los destinos clave de Tabarka, Monastir, Djerba y Tunis City.

Estos proyectos, concebidos principalmente como resorts y adaptados a diferentes perfiles de viajeros, contribuirán a elevar los estándares de hospitalidad en el país y llevarán la mejor experiencia vacacional al destino de la mano de las marcas Sol, Meliá Hotels & Resorts y Gran Meliá.

Para este desembarco, Meliá se apoya en la solidez de Management Hospitality Group (MHG), plataforma especializada en el desarrollo, gestión y operación de activos hoteleros con foco en destinos turísticos del Mediterráneo, especialmente en el norte de África. Esta alianza estratégica combina la experiencia global del grupo hotelero con el profundo conocimiento de MHG sobre el mercado tunecino y su sólida red operativa en distribución y turoperación.

El modelo de colaboración se basa en el reposicionamiento de activos existentes, mediante la ejecución de inversiones estratégicas para adaptar los hoteles a los estándares internacionales de Meliá Hotels International y sus marcas, optimizando así su rentabilidad y su atractivo para los mercados emisores internacionales, especialmente europeos.

Para Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, la entrada en Túnez representa «un paso estratégico en el crecimiento de Meliá Hotels International en el Mediterráneo y el norte de África. Apostamos por destinos con un fuerte potencial de transformación, donde podemos aportar nuestro know-how en reposicionamiento hotelero».

«De la mano de socios de primer nivel como MHG, queremos contribuir al desarrollo de una oferta turística de mayor valor añadido, alineada con las nuevas tendencias de calidad, sostenibilidad y diversificación del destino», concluye Escarrer.

Meliá Hotels International entra en Túnez en un contexto de crecimiento estructural del turismo en el país, que ya supera los 11 millones de visitantes anuales y avanza hacia un modelo más diversificado y orientado a la calidad.

Con la llegada al destino, la hotelera mallorquina refuerza su estrategia de crecimiento en el llamado eje vacacional mediterráneo y reafirma su compromiso con el desarrollo turístico sostenible y la creación de valor a largo plazo mediante alianzas estratégicas y modelos de gestión eficientes.