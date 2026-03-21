Máxima preocupación en Mallorca: roban el arma reglamentaria con munición a un guardia civil en Palma

Palma vive días de inquietud y creciente preocupación tras un suceso que ha encendido todas las alarmas en los cuerpos de seguridad: el robo de un arma de fuego reglamentaria, junto con su correspondiente munición, perteneciente a un agente de la Guardia Civil recién jurado. Un episodio que, lejos de ser un simple delito más, ha elevado la tensión por el riesgo potencial que supone que dicho armamento se encuentre en manos desconocidas.

Los hechos ocurrieron hace apenas unos días en un aparcamiento comunitario del Camí de Jesús, 36, en Palma, una zona residencial de la capital balear donde, según vecinos, este tipo de robos en vehículos no resulta extraño. Sin embargo, lo sucedido en esta ocasión ha dado un giro alarmante a una práctica delictiva que, aunque habitual, rara vez alcanza este nivel de gravedad.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, que está siendo llevada a cabo por el Grupo de Investigación Oeste de la Policía Nacional, uno o varios individuos lograron acceder al interior del recinto privado con barrera, burlando las medidas de seguridad. Una vez dentro, actuaron con rapidez y precisión, forzando varios turismos estacionados y sustrayendo objetos de su interior.

Pero lo que en principio parecía otro episodio más de robos en coches en Palma dio un vuelco inesperado cuando se confirmó que, en uno de los vehículos, propiedad de un joven agente de la Guardia Civil, se encontraba su arma reglamentaria junto con munición. Un hecho tan insólito como preocupante que ha desatado un auténtico terremoto interno en los cuerpos de seguridad.

La noticia no tardó en propagarse como la pólvora a través de los diferentes grupos de WhatsApp policiales, donde agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales compartieron su inquietud ante la gravedad del suceso. La preocupación es evidente: no se trata solo de un robo, sino de la posible circulación de un arma oficial fuera de control.

Fuentes policiales señalan que los mandos han emitido avisos internos instando a extremar las precauciones y reforzar los protocolos de seguridad, conscientes de que un arma de estas características en manos equivocadas puede derivar en consecuencias imprevisibles. Mientras tanto, la investigación avanza bajo un estricto hermetismo. Los agentes trabajan contrarreloj analizando cámaras de seguridad de la zona y empleando otros métodos para tratar de identificar a los responsables. Cada minuto cuenta en un caso donde la prioridad no es solo detener a los autores, sino recuperar el arma robada antes de que pueda ser utilizada.

En paralelo, el agente afectado ha sido expedientado, lo que añade una dimensión interna al caso. Aunque no han trascendido detalles sobre el procedimiento disciplinario, este tipo de situaciones suelen conllevar responsabilidades por la custodia del arma reglamentaria, un aspecto especialmente sensible dentro de las fuerzas de seguridad.

El suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad en aparcamientos comunitarios en Palma y, sobre todo, sobre los protocolos de custodia de armas oficiales fuera de servicio. En una ciudad acostumbrada a pequeños delitos, este episodio marca un antes y un después. La gran pregunta sigue en el aire: ¿dónde está ahora el arma robada? La respuesta, de momento, sigue siendo un inquietante misterio.