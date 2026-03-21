Mallorca se prepara para una noche histórica de boxeo: dos títulos en juego y revancha de alto voltaje

El próximo 18 de abril, Mallorca volverá a colocarse en el mapa del boxeo nacional e internacional con una velada que promete emociones fuertes en el Polideportivo Germans Escalas. Dos combates titulares —uno por el Campeonato de Europa y otro por el Campeonato de España— encabezan un evento que reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama actual.

La gran protagonista de la noche será Farah El Bousairi, actual bicampeona de España, quien dará un paso decisivo en su carrera al disputar el Campeonato de Europa del peso supermosca. Tras consolidarse como una de las referentes del boxeo femenino español con su victoria del pasado noviembre ante Ana Acevedo, la púgil buscará ahora ampliar su legado conquistando el cinturón europeo ante su afición.

Enfrente tendrá a Minerva Gutiérrez, campeona de España del peso supermosca, en un combate que no solo define un título continental, sino que revive una rivalidad con historia. Hace tres años, ambas se vieron las caras en Asturias con victoria para El Bousairi. Hoy, convertidas en campeonas, prometen un duelo de máxima exigencia que podría marcar una época en el boxeo femenino.

Por su parte, Jon Martínez también vivirá una noche clave en su trayectoria. El púgil buscará proclamarse campeón de España de boxeo tras quedarse a las puertas del título en su último intento el pasado diciembre. Con la ambición de hacer historia en casa, Martínez tendrá que superar a Álex de la Rosa, un rival experimentado con un sólido récord de 10 victorias y 1 derrota, además de un título internacional conquistado recientemente en Italia.

La velada no se quedará solo en los combates estelares. El evento contará con varios enfrentamientos de boxeo profesional, donde boxeadores emergentes intentarán abrirse camino y consolidar sus carreras. A ello se sumarán combates neoprofesionales y una destacada representación del boxeo amateur, con jóvenes promesas dispuestas a dejar huella sobre el ring.

Esta combinación de boxeo profesional, amateur y neoprofesional, junto a los títulos en juego, convierte la cita del 18 de abril en Mallorca en uno de los eventos deportivos más destacados del año. Una noche que promete espectáculo, intensidad y combates de alto nivel para todos los aficionados. Todo está listo. El ring espera. Y Mallorca se prepara para vibrar con el mejor boxeo.