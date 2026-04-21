El local de la discoteca Velvet del Paseo Marítimo de Palma, en venta por 1.250.000 euros

El local donde se encuentra la conocida discoteca Velvet de Palma está en venta. El anuncio, que se puede encontrar en el portal inmobiliario Idealista, oferta por un total de 1.250.000 euros este codiciado espacio de la primera línea del Paseo Marítimo.

La propiedad destaca, por encima de todo, por su ubicación excepcional. Situado frente al mar, el local se encuentra muy próximo a la emblemática dársena de Ca’n Barbarà, dentro del barrio de la Bonanova, cerca de Porto Pí. Esta zona es considerada una de las áreas más cotizadas de la capital balear para el sector del entretenimiento.

A día de hoy, Velvet se ha consolidado como una de las discotecas con mejor ambiente juvenil de toda la ciudad, siendo un punto de referencia indispensable para los palmesanos. Su éxito actual se basa en una oferta musical de lo más variada, capaz de atraer a miles de jóvenes que llenan el local hasta altas horas de la madrugada.

La vigencia de su popularidad es indiscutible: los últimos dos sábados la discoteca registró un sold out (lleno total). La discoteca también es capaz de atraer a Dj’s importantes de toda la isla de Mallorca.

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302 metros cuadrados de espacio

Según los anunciantes, el local de ocio nocturno se encuentra en un buen estado de conservación, fruto de una reciente reforma interior. En total, el inmueble, de forma rectangular y con fachada semicircular, cuenta con una planta baja de 252 metros cuadrados formada por dos locales, dos almacenes y un aseo, y un sótano de 50 metros cuadrados, que cuenta una sala de máquinas y dos aseos. La fachada exterior es de 12 metros.

Para los inversores, el activo resulta especialmente atractivo debido a su contrato de arrendamiento. Actualmente, el local está alquilado hasta junio de 2037, generando una renta mensual de 6.613 euros.