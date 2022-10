Izan Guevara da el salto a Moto2

Era lo esperado. El Aspar Team MotoGP anunció hoy el salto del mallorquín Izan Guevara a Moto2 la próxima temporada, tras su previsible título de Campeón del Mundo de Moto3 en este año 2022. El piloto balear, que lidera la clasificación con 49 puntos de ventaja a falta tan sólo de tres Grandes Premios, recoge así el premio a una trayectoria impresionante desde que se proclamara campeón del mundo júnior en 2020.

Izan Guevara, from the Aspar Team Junior to the Moto2 World Championship

