Izan Guevara consigue un tercer puesto en Moto2 tras dos años sin mallorquines en el podio

Desde que subió a la categoría de Moto2, Izan Guevara ha vivido una travesía en el desierto. Sin victorias ni podios durante más de 700 días, finalmente el piloto mallorquín ha conseguido en en Gran Premio de Malasia, el penúltimo del calendario, la recompensa que tanto tiempo se le ha resistido: un podio.

Guevara ha cosechado en el mítico circuito de Sepang un valioso tercer puesto que le permite estrenarse en el cajón de Moto2 y poner fin a una sequía infernal. Una pequeña progresión que invita a soñar de cara al año que viene, que será su tercer curso en la categoría intermedia y luchará por volver a demostrar que todas las expectativas que su pusieron sobre él eran lógicas.

«Nunca he dejado de luchar, nunca he tirado la toalla y siempre he confiado en mi. Hoy después de 2 años muy duros hemos vuelto… ¡Este podio es por vosotros VALENCIA!», publica en sus redes sociales.

La carrera la ganó el italiano Celestino Vietti, y el segundo puesto fue para el español Jorge Navarro. El bronce se lo llevó el de Palma, que se quedó a 3,2 segundos del ganador del Gran Premio. Ahora, a Guevara sólo le queda un certamen para volver a saborear las mieles de la victoria o el podio. Se desconoce si podrá volver a descorchar el champán, pero sí es cierto que el motociclismo mallorquín no completará un año sin un pequeño éxito.

Y es que los otros dos pilotos de Mallorca que compiten en el Mundial de velocidad, Joan Mir y Augusto Fernández, ambos de MotoGP, tampoco han podido cosechar ningún podio o victoria. De hecho, Mir está viviendo su particular calvario en Honda, mientras que Augusto ha perdido su plaza en la categoría reina para el año que viene.

El último podio de Izan Guevara fue en 2022

La última vez que Izan Guevara pisó el podio fue en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana del año 2022, cuando el de sa Indioteria se convirtió en campeón del mundo de Moto3. Lo hizo además llevándose la victoria en el circuito de Cheste, la última de su palmarés hasta el momento. También fue la temporada en la que Augusto Fernández, de Sencelles, se llevó el mundial de Moto2.

El año que viene, Izan Guevara correrá con el equipo Pramac junto con el italiano Tony Arbolino, después de dos años en el Aspar Team, el equipo de Jorge Martínez Aspar, leyenda del motociclismo español. Un cambio de aires para el 28 que afrontará el 2025 con la ilusión y la esperanza de demostrar su valía encima de una moto.