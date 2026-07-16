Los inmigrantes de una patera tiran al mar a tres compañeros fallecidos durante la travesía a Mallorca

Es la segunda incidencia de extrema gravedad producida en menos de una semana en la ruta argelina. El pasado lunes, se retiró tras dos días de rastreo el dispositivo de búsqueda de dos migrantes que se lanzaron al mar desde una patera el pasado sábado.

Cabe recordar que el pasado sábado, sobre las 21.30 horas, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a un grupo de migrantes que había llegado a Formentera a bordo de una patera y los ocupantes de la embarcación aseguraron que cinco personas se habían lanzado al mar con la intención de ir a nado hasta tierra.

Tres de esas personas de origen magrebí fueron rescatadas por el servicio marítimo de la Guardia Civil, aunque otras dos no fueron localizadas, por lo que se activó el dispositivo de búsqueda, tanto con medios aéreos, como marítimos.

La Delegación del Gobierno ha recordado que la patera fue localizada el sábado a unas 17 millas al sur del Cap de Barbaria con diez ocupantes a bordo. Poco antes, la embarcación de la Guardia Civil Duque de Ahumada había rescatado del agua a tres personas que se habían lanzado desde la nave para llegar a tierra y llevaban unas cinco horas en el mar.

Su testimonio movilizó el dispositivo para localizar después la patera, que estaba a la deriva al haberse averiado el motor.

En las labores intervino también Salvamento Marítimo, que activó un mensaje de auxilio para otras embarcaciones que se encontraban en la zona. También fue movilizada la Guardamar Calíope y el Helimer 203, localizando la patera a unas 14 millas de Formentera con diez migrantes a bordo. Junto a los tres náufragos, fueron trasladados al puerto de Eivissa.