Un grupo de matones secuestra a un joven en Menorca y lo mete a la fuerza en su coche: «Cómo digas algo, morirás tú y tus amigos»
Los autores abordaron a la víctima en plena calle en Ciutadella y lo metieron a la fuerza en un vehículo bajo amenazas y agresiones
La Policía Nacional ha detenido en Menorca a un grupo de cinco matones, tres jóvenes y dos menores, por agredir a un grupo de amigos en plena calle y secuestrar a uno de ellos bajo amenazas de muerte. «Tú decides donde acabar en la montaña o en el mar; como digas algo de esto, vas a morir tú y tus amigos», le espetaron.
Los hechos sucedieron el pasado lunes a primera hora de la mañana en el municipio de Ciutadella, cuando las víctimas fueron abordadas en plena calle por los arrestados. Dos de las víctimas fueron golpeadas con suma violencia, mientras que a la otra lo introdujeron a la fuerza en un vehículo de color gris.
Mientras el joven permanecía retenido, los amigos agredidos consiguieron ocultarse y alertar de inmediato a la Policía Nacional. Varias patrullas se desplazaron rápidamente al lugar para entrevistarse con los afectados. Fue en ese preciso instante cuando el joven secuestrado logró contactar telefónicamente con ellos y explicó que estaba siendo golpeado y amenazado de muerte de forma reiterada.
Afortunadamente, tras ser sacado del coche de manera violenta, el rehén pudo ponerse a salvo en una vivienda cercana y comunicar su ubicación exacta a los agentes.
Una vez que las patrullas consiguieron reunir y asegurar a las tres víctimas, una de ellas denunció que, además de los golpes, le habían sustraído la cartera, su documentación personal y las llaves de su domicilio.
El desenlace del operativo se precipitó cuando uno de los asaltantes llamó por teléfono a una de las víctimas para fijar un punto de encuentro en el municipio. Los agentes de la Policía Nacional aprovecharon esta comunicación para organizar un dispositivo de respuesta inmediata en el lugar acordado. Al personarse los sospechosos, fueron sorprendidos y detenidos de forma fulminante como presuntos autores de los delitos de robo con violencia, amenazas y detención ilegal.