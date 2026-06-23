Un grupo de matones secuestra a un joven en Menorca y lo mete a la fuerza en su coche: «Cómo digas algo, morirás tú y tus amigos»

La Policía Nacional ha detenido en Menorca a un grupo de cinco matones, tres jóvenes y dos menores, por agredir a un grupo de amigos en plena calle y secuestrar a uno de ellos bajo amenazas de muerte. «Tú decides donde acabar en la montaña o en el mar; como digas algo de esto, vas a morir tú y tus amigos», le espetaron.

Los hechos sucedieron el pasado lunes a primera hora de la mañana en el municipio de Ciutadella, cuando las víctimas fueron abordadas en plena calle por los arrestados. Dos de las víctimas fueron golpeadas con suma violencia, mientras que a la otra lo introdujeron a la fuerza en un vehículo de color gris.