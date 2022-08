El Govern pide a las mujeres que sientan un pinchazo que acudan rápidamente al hospital

El Govern balear ha pedido este jueves a las mujeres que sientan un pinchazo en entornos de ocio que acudan rápidamente a las urgencias de los hospitales, dado que es donde se analizan las muestras. Además, ha señalado que pueden llamar al 112 o acudir directamente al servicio 24 horas del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), que acompaña y ayuda a mujeres víctimas de violencias machistas.

El Ejecutivo autonómico se reunirá este viernes con Delegación de Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para coordinar los protocolos de actuación frente a estos casos. También en los próximos días tendrá lugar un encuentro con las empresas de ocio, de las cuales se espera «que haya colaboración», así como con ayuntamientos y consells insulares.

Así lo han explicado, en declaraciones a los medios, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, tras una primera reunión para coordinar políticas y acciones de prevención ante los casos de pinchazos.

Cabe recordar que la Guardia Civil investiga en estos momentos seis posibles casos de pinchazos a mujeres en discotecas de Baleares, cuatro de ellos en Ibiza y dos de ellos en Mallorca.

Garrido ha recordado que desde hace años existe la sumisión química por sustancias dentro de la bebida. En este punto, ha lanzado un «mensaje directo» a los agresores porque «es donde se ha de poner el foco». «A los agresores no los vamos a dejar descansar, los perseguiremos, las mujeres que se sientan seguras», ha añadido según informa Europa Press.

La consellera de Presidencia ha lamentado que las mujeres «llevan toda la vida aguantando actitudes machistas». «No puede ser que hombres, con una actitud machista, intenten coaccionar la libertad de las mujeres a la hora de ir a una discoteca o una verbena», ha censurado.

De esta forma, ha garantizado que las mujeres contarán con la ayuda de las administraciones pública en caso de sufrir este tipo de agresiones y, por ello, ha dicho que «no se han de quedar en casa» si tienen ganas de salir a una discoteca o otro lugar de ocio «por miedo». «Si por desgracia pasa esto, tendrán a las entidades privadas, empresas de ocio, ayuntamientos y el resto de administraciones públicas para ampararlas, ayudarlas y acompañarlas», ha indicado, a la vez que ha asegurado que pueden continuar disfrutando del ocio «de manera normal».

Por su parte, la consellera de Salud ha pedido un «consumo responsable de alcohol», ya que «cuando se abusa del alcohol puede ser un primer motivo de sumisión». Ha señalado que ante estos casos se debe acudir al hospital, ya que es donde se toman las muestras y algunas drogas tienen una duración limitada y han de analizarse rápidamente. Todos los centros de salud están informados, por lo que si alguna mujer acude a uno de ellos, será derivada a un hospital.

Garrido ha asegurado no tener conocimiento de que haya habido agresión sexual en los seis casos que se investigan en Baleares. Con todo, ha recordado que un pinchazo por sí solo ya supone un delito de lesiones, aunque no haya agresión después. «Un pinchazo es un delito de lesiones, independientemente de que se hayan puesto drogas, de que haya o no agresión sexual. Son lesiones que no tenemos que padecer por el simple hecho de ser mujeres», ha explicado la consellera, quien ha señalado que «es un hecho sumamente grave».

Sobre los posibles casos de pinchazos a hombres, Garrido ha indicado que éstos no pueden acceder al servicio 24 horas del IBDona, puesto que está dirigido a la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, ha señalado que pueden acceder a otros servicios de la comunidad autónoma y que también «estarán totalmente arropados».