Dos violentos argelinos intentan saquear una furgoneta de reparto en Palma y amenazan de muerte a las trabajadoras

La Policía Nacional ha arrestado en el barrio palmesano del Coll d’en Rabassa a dos hombres de origen argelino como presuntos autores de un delito de robo con violencia. El incidente, que escaló rápidamente en agresividad, comenzó cuando los individuos fueron sorprendidos intentando saquear una furgoneta de reparto.

El suceso tuvo lugar el pasado jueves, alrededor de las 16:20 horas, en la calle Cardenal Rossell. Dos repartidoras que se encontraban trabajando descubrieron a los hombres en el interior de su vehículo, el cual permanecía abierto, tratando de sustraer una cartera.

Al verse sorprendidos, las trabajadoras intentaron retener a los sospechosos con la colaboración de varios empleados de un comercio cercano. Lejos de desistir, los asaltantes reaccionaron de forma extremadamente violenta, profiriendo amenazas de muerte tanto a las mujeres como a los testigos.

La confrontación física dejó varios heridos. Una de las repartidoras sufrió lesiones durante el forcejeo, mientras que un trabajador de un establecimiento próximo recibió un golpe en el rostro al acudir en auxilio de las víctimas.

A pesar de la violencia, el grupo logró inmovilizar a uno de los ladrones, mientras el segundo emprendía la huida a pie. Varias patrullas de la Policía Nacional llegaron al lugar de inmediato e iniciaron una persecución, logrando interceptar al fugitivo a unos cien metros de distancia. Durante el arresto, este segundo individuo opuso una fuerte resistencia activa, llegando a agredir a uno de los agentes antes de ser finalmente reducido.

Incluso en presencia de la policía, los detenidos mantuvieron su actitud hostil, amenazando nuevamente a las víctimas. Estas manifestaron su temor ante posibles represalias, señalando que los arrestados son conocidos en la zona por generar problemas de forma recurrente.

En el momento del arresto, los agentes comprobaron que ambos portaban sendas bicicletas. Los propios detenidos confesaron que las habían sustraído poco antes en el paseo marítimo, por lo que los vehículos fueron intervenidos para localizar a sus legítimos dueños. Tras completar las diligencias, los dos hombres pasaron a disposición judicial por el robo con violencia y las agresiones cometidas.