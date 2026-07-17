Detenida en Palma por asaltar violentamente la vivienda de una mujer con discapacidad para robarle la cartera

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer de nacionalidad española como presunta autora de un delito de robo con violencia en un domicilio habitado, tras asaltar la vivienda de una mujer con discapacidad en el barrio de Son Roca.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, sobre las 23:00 horas, cuando la presunta autora llamó al timbre de la casa. Al abrir la puerta, la víctima fue sorprendida por la mujer, que trató de acceder al inmueble por la fuerza.

La moradora intentó impedir la entrada, produciéndose un forcejeo entre ambas. Finalmente, la asaltante consiguió acceder al interior de la vivienda y se dirigió al dormitorio, donde sustrajo la cartera de la víctima antes de huir del lugar.

Como consecuencia del forcejeo y de los empujones, la mujer sufrió diversos hematomas en los brazos.

Al día siguiente, la víctima comenzó a recibir notificaciones en su teléfono móvil alertándole de varios intentos de realizar compras con su tarjeta bancaria.

Tras recibir el aviso, varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional realizaron batidas por la zona hasta localizar a la sospechosa, que fue detenida como presunta responsable de los hechos.

Durante la intervención, los agentes recuperaron la cartera sustraída, que la detenida aún llevaba consigo, y la devolvieron a su legítima propietaria.