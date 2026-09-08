Compra muebles en Ikea pero no le caben en el coche: circula con una puerta y el maletero abiertos por Palma

Salir de Ikea Palma con más cosas de las que uno tenía previsto comprar es casi parte de la experiencia. Lo que ya no entra tanto dentro de lo habitual es abandonar la tienda y descubrir, ya en carretera, que quizá el tamaño de los muebles y el del vehículo no estaban tan bien calculados como parecía.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Palma, en las inmediaciones de la tienda Ikea situada junto a la Vía de Cintura, donde un vehículo fue captado circulando con el maletero abierto y, durante parte del trayecto, también con una de las puertas abiertas.

Las imágenes a las que ha tenido acceso OKBALEARES muestran una escena que bien podría formar parte de una campaña publicitaria improvisada sobre las consecuencias de comprar muebles «un poco más grandes de lo esperado». El vehículo abandona la zona de Ikea Palma y toma el acceso que conduce hacia la Vía de Cintura. Sin embargo, en lugar de incorporarse a la vía rápida, el conductor o conductora parece cambiar de rumbo y pone dirección hacia el centro de Palma por la calle Manacor.

Hasta ahí, todo podría parecer una salida más de un establecimiento comercial. El problema llega cuando el vehículo comienza a avanzar con parte de la carga sobresaliendo del habitáculo.

En un momento determinado, la puerta del acompañante se abre completamente, dejando una estampa poco habitual para cualquiera que circule por la zona. Desde el interior del vehículo, otra persona intenta rápidamente volver a cerrarla. La maniobra consigue al menos parcialmente su objetivo, aunque la puerta no termina de quedar completamente encajada y permanece medio abierta.

Mientras tanto, el maletero continúa abierto, como si el vehículo hubiera decidido que, ante la imposibilidad de hacer entrar los muebles, lo más práctico era ampliar el coche por donde se pudiera. La escena refleja uno de esos momentos en los que la teoría y la práctica dejan de entenderse. En la tienda, el mueble puede parecer perfectamente manejable. Incluso puede caber en el carrito. Pero una vez llega el momento de introducirlo en el coche, comienza la verdadera prueba de ingeniería.

La situación también deja una imagen especialmente llamativa para los conductores que circulaban por la Vía de Cintura. Un coche avanzando por Palma con el maletero abierto y una puerta que se resiste a permanecer cerrada no es precisamente una estampa que se vea todos los días.

Más allá de la anécdota y del componente humorístico de la escena, transportar objetos voluminosos en un vehículo requiere extremar las precauciones y asegurarse de que la carga queda correctamente colocada y sujeta. Una puerta abierta o un elemento que sobresalga puede convertirse en un riesgo tanto para los ocupantes del vehículo como para el resto de usuarios de la vía.

En cualquier caso, todo apunta a que la compra en Ikea de Palma fue algo más que una simple visita a la tienda. Lo que comenzó entre muebles, cajas y pasillos de exposición terminó con una particular mudanza exprés por las calles de Palma.

Porque en Ikea puede haber instrucciones para montar prácticamente cualquier cosa. Para conseguir que una compra demasiado grande entre en un coche pequeño, sin embargo, todavía no parece existir un manual de instrucciones. Y, en caso de duda, siempre queda una opción: la furgoneta.