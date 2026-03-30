Cinco menores detenidos en Palma por propinar una brutal paliza a un conocido en plena calle

La Policía Nacional ha detenido a cinco menores de edad por su presunta implicación en la agresión a otro joven ocurrida en la calle General Riera de Palma. Como consecuencia de la brutal paliza recibida, la víctima tuvo que permanecer ingresada en un centro hospitalario durante varios días debido a la gravedad de las lesiones.

Los hechos se remontan al pasado mes de enero. Según la información disponible, el menor caminaba por la citada vía cuando se encontró con un grupo de conocidos. En ese momento, uno de los ahora detenidos le propinó un puñetazo que lo derribó al suelo. A continuación, el resto de los jóvenes se sumó a la agresión, golpeándolo repetidamente con patadas y puñetazos tanto en la cabeza como en distintas partes del cuerpo.

Tras la huida de los agresores, el joven fue auxiliado y trasladado a un hospital, donde quedó ingresado varios días. El parte médico refleja que sufrió un traumatismo craneoencefálico, además de la rotura del labio, edema ocular, múltiples hematomas y lesiones cervicales, lo que motivó su hospitalización.

Una vez recibió el alta médica, el menor acudió a dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia. A partir de ese momento, los agentes iniciaron una investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar a los presuntos responsables. Para ello, llevaron a cabo diversas gestiones y pesquisas.

Finalmente, tras localizar a los implicados, la Policía estableció un dispositivo que culminó el pasado jueves con la detención de los cinco menores como presuntos autores de un delito de lesiones.