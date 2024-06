Chaguinha: «Me voy sabiendo que el trabajo está bien hecho»

Tres años históricos llegan a su fin. Este martes, Chaguinha ha dicho adiós a su etapa en el Mallorca Palma Futsal: «Solo puedo agradecer todos los momentos que he vivido aquí, ha sido increíble». En el acto de despedida organizado por el club, el jugador no quiso olvidarse de nadie: «Tengo que agradecer a Tirado, que me trajo aquí; a Vadillo, que confió en mí; al cuerpo técnico; a la afición; y a mis compañeros, que me han ayudado a crecer cada día».

Chaguinha se unió al Mallorca Palma Futsal en 2021 y, según él, «cuando llegué, teníamos un equipazo, por eso vine aquí». Sin embargo, el jugador de Fortaleza reconoció: «Sabía que íbamos a pelear por los títulos, pero nunca pensé que ganaríamos una Champions y luego volveríamos a ganarla. Es un sueño hecho realidad y me voy con el deber cumplido». Con dos Champions League y una Copa Intercontinental en su palmarés, Chaguinha se marcha orgulloso: «Estoy muy contento de irme sabiendo que el trabajo está bien hecho y que lo he dado todo».

Además del brasileño también se marchan Tayebi, Rómulo y Vilian una vez que finalizan sus respectivos contratos y no renovarán con el club. Los cuatro acaban su exitosa etapa en el club en la que pudieron cumplir un sueño común que tenían pendiente en su carrera: ganar la UEFA Futsal Champions League.

En el caso de Chaguinha, el club hizo un gran esfuerzo para tratar de renovar su contrato al considerarlo una pieza clave pero no fue posible por lo que ambos separan sus caminos después de tres años juntos desde su llegada a Mallorca. Ha sido un jugador importante en este proceso y ha ganado tres títulos en su etapa en la isla.

Un caso similar es el de Hossein Tayebi, al que la dirección deportiva trató de renovar pero tampoco fue posible. El iraní llegó hace dos años procedente del Benfica y como uno de los mejores pívots de Europa. Había jugado cuatro Final Four en su carrera y se le resistía el título, que ganó por partida doble en esta etapa en el conjunto mallorquín.

El tercero que se va es Rómulo. En su caso, el club tenía la opción de renovar al jugador pero ya expresó hace tiempo su deseo de terminar su carrera en Brasil y marcharse por lo que el club acordó no ejercer la opción de renovación para cumplir con el deseo del jugador. El cuarto que acaba su etapa es Vilian, jugador que tuvo un papel importante en la conquista de la UEFA Futsal de esta temporada, que acaba su contrato con el club tras una temporada.