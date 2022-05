El Palmer Alma Mediterránea Palma afronta hoy a las 20.45 horas una nueva final por la permanencia en la LEB Oro. El equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez visita al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en un encuentro en el que los mallorquines quieren cosechar la que sería su segunda victoria consecutiva tras la lograda en casa ante el Unicaja Banco Oviedo y la cuarta consecutiva en liga si no se tiene en cuenta el partido aplazado de la jornada 20 disputado el pasado hace ahora una semana ante el Movistar Estudiantes en el Wizink Center.

La victoria lograda en Son Moix ante el Unicaja Banco Oviedo permitía a los palmesanos abandonar por primera vez desde la segunda jornada de liga los puestos de descenso pero la mentalidad en el cuerpo técnico y en la plantilla no ha variado un ápice ya que se es plenamente consciente de que estas tres últimas jornadas de competición van a ser tremendamente intensas con partidos muy exigentes y rivales que se van a estar jugando también objetivos destacados como el poder acceder al play off por el ascenso a la Liga Endesa o el mejorar su posición en esos mismos play off. Por ese motivo, jugadores y cuerpo técnico saben que no deben bajar ni un ápice el nivel de intensidad mostrado durante esta segunda vuelta ya que si lo hacen la situación puede ser de nuevo delicada para un Palmer Alma Mediterránea Palma que viajó ayer rumbo a Cáceres

De cara al encuentro, Pau Tomàs y Álex Pérez pueden contar con los jugadores que tienen disponibles durante este tramo final de la competición si bien Wes Van Beck arrastra unas molestias que, eso sí, no le impedirán estar con el equipo en el Ciudad de Cáceres. Así las cosas la única baja segura será la de Joel Kanyinda y Marc Aguiló y Xavi Andreu, los dos jugadores del Palma Air Europa que vienen ayudando al equipo en estos partidos, seguirán siendo de la partida para reforzar la rotación de los mallorquines.

Enfrente, el Palmer Alma Mediterránea Palma tendrá a un Cáceres Patrimonio de la Humanidad que, entrenado por Roberto Blanco, cuenta con una plantilla con jugadores importantes como Jorge Sanz, Devin Schmidt, Romaric Belemene, Dukan, Mbala o Mateo Díaz que está peleando por poder acceder a los puestos que dan derecho a disputar el play off de ascenso a la Liga Endesa. Así pues, el Ciudad de Cáceres será un nuevo y exigente test para un Palmer Alma Mediterránea Palma que quiere seguir aferrándose a la permanencia en la categoría.