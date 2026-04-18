Brutal ataque en Palma: un joven deja inconsciente a una mujer con la técnica del ‘mataleón’ para robarle

Brutal ataque en Palma. Lo que parecía una noche tranquila terminó convirtiéndose en una escena de auténtico terror cuando una mujer fue violentamente asaltada por la espalda y dejada inconsciente mediante una peligrosa maniobra de estrangulamiento, conocida popularmente como un ‘mataleón’. El suceso, que ha generado gran alarma entre los vecinos, tuvo lugar el pasado 13 de abril en las inmediaciones del Parc de les Estacions.

Eran alrededor de las 22:00 horas cuando el agresor, un joven de 19 años, actuó con una frialdad que ha dejado helados a los investigadores. Sin previo aviso, se abalanzó sobre su víctima desde atrás y le aplicó el conocido ‘mataleón’, una técnica de inmovilización extremadamente peligrosa que consiste en rodear el cuello con el antebrazo y ejercer una fuerte presión hasta cortar momentáneamente la respiración y el flujo sanguíneo. El resultado: la mujer cayó inconsciente en cuestión de segundos.

Un ataque rápido, calculado y sin piedad. Aprovechando la indefensión total de la víctima, el asaltante no dudó en arrebatarle su teléfono móvil y un juego de llaves, dejándola tendida en el suelo. Pero lo más impactante estaba aún por venir.

Al recuperar el conocimiento, visiblemente desorientada y presa del pánico, la mujer comenzó a gritar desesperadamente pidiendo ayuda. Sus gritos rompieron el silencio de la noche y activaron la reacción de dos ciudadanos que, sin pensárselo dos veces, iniciaron una persecución a pie tras el agresor.

Héroes anónimos lograron evitar la huida. En una escena digna de una película, los dos testigos lograron dar alcance al sospechoso y retenerlo en la confluencia de las calles Guillem Galmés y Jafudà Cresques. Su intervención fue clave para evitar que el atacante desapareciera sin dejar rastro.

Minutos después, agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma llegaron al lugar y procedieron a asegurar la zona, identificar a los implicados y detener al presunto autor, que no pudo ofrecer resistencia ante la rápida actuación policial. A pesar de la violencia extrema del ataque, la víctima no necesitó asistencia médica, aunque el impacto psicológico del suceso es evidente.

Investigación en marcha. Tras las primeras diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que continuará con la investigación para esclarecer todos los detalles de este inquietante suceso que ha sembrado la preocupación entre los ciudadanos.