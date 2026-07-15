El Ayuntamiento de Ses Salines ejecuta un plan de mejoras en el Camp Municipal d’Esports

El Ayuntamiento de Ses Salines está ejecutando un nuevo conjunto de actuaciones, con una inversión total de 214.000 euros, en el Camp Municipal d’Esports de Ses Salines con el objetivo de seguir mejorando unas instalaciones que, semana tras semana, son utilizadas por cientos de deportistas, familias y aficionados.

Este nuevo plan de mejoras responde al compromiso municipal de mantener los equipamientos deportivos en las mejores condiciones posibles, incrementando su seguridad, funcionalidad y comodidad para los clubes y para todos los usuarios.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la construcción de una nueva puerta principal de acceso al recinto, una infraestructura que facilitará la entrada de vehículos de grandes dimensiones, como ambulancias, camiones o vehículos de mantenimiento, mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia o necesidad técnica.

Esta actuación se complementa con la instalación de una nueva puerta de acceso al terreno de juego de césped, que permitirá una entrada más rápida y directa de los servicios de emergencia o de los equipos de mantenimiento cuando sea necesario.

El plan también ha incluido la instalación de una grada supletoria en la pista cubierta, concretamente en la zona de la cancha de baloncesto, con el objetivo de mejorar la comodidad de los espectadores durante los entrenamientos y las competiciones.

Pensando también en las familias que acompañan a los deportistas durante toda la temporada, el Ayuntamiento ha construido un nuevo parque infantil situado junto al bar del campo municipal, creando un nuevo espacio para que los más pequeños también puedan disfrutar de las instalaciones.

Por último, se ha llevado a cabo una actuación que estaba pendiente desde la construcción de la pista cubierta, mediante la mejora del cerramiento de la cubierta, una intervención que evitará la entrada de agua durante los episodios de lluvia y mejorará las condiciones de uso de este espacio deportivo.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado que «seguimos invirtiendo en aquellos equipamientos que forman parte del día a día de muchas familias del municipio. Estamos realizando un gran esfuerzo, casi siempre con recursos propios y gestionando algunas subvenciones que llegan».

Mas ha añadido que estas actuaciones demuestran que «las grandes inversiones son importantes, pero también lo es seguir mejorando, año tras año, los pequeños detalles que hacen que unas instalaciones sean más funcionales y más útiles para todos».

Por su parte, el concejal de Deportes, Miquel Rigo, ha explicado que «estas mejoras han surgido de las necesidades detectadas conjuntamente con los clubes y los usuarios del campo. Hemos actuado sobre diferentes espacios para dar respuesta a cuestiones relacionadas con la seguridad, el mantenimiento, la comodidad y el funcionamiento diario de las instalaciones. Es un trabajo constante que seguiremos desarrollando para que el Camp Municipal d’Esports continúe evolucionando».

Con este nuevo plan de mejoras, el consistorio saliner reafirma su compromiso con el deporte base, con las entidades deportivas del municipio y con la modernización continua de uno de los equipamientos públicos más utilizados de Ses Salines.