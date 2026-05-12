Anssia Beach Club, sede del desayuno informativo de OKBALEARES en un entorno exclusivo de Playa de Palma

En un enclave privilegiado del Mediterráneo, a pocos minutos del centro de Palma, se encuentra Anssia Beach Club, un exclusivo gastrobeach que se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas de la isla para quienes buscan combinar gastronomía de calidad, entorno natural y un servicio premium.

Este espacio fue la sede de un desayuno informativo organizado por OKDIARIO, un encuentro celebrado durante la mañana en el que se puso en valor el papel de la Formación Profesional en Baleares y el crecimiento de los sectores vinculados al turismo y la hostelería.

El establecimiento se presenta como un auténtico oasis en la capital balear, donde la gastronomía moderna se fusiona con la tradición culinaria mediterránea y el producto local de máxima calidad. Su propuesta gastronómica se basa en la selección cuidadosa de ingredientes autóctonos del mar y la tierra, apostando por una cocina fresca, elaborada y en constante evolución. Cada plato está diseñado para respetar el producto y potenciar su sabor natural, con recetas que combinan sencillez, técnica y creatividad, siempre adaptadas a los productos de temporada y de mercado disponibles en cada momento del año.

Ubicado en Es Portixol (Palma), Anssia Beach Club ofrece un entorno inigualable que combina la belleza del litoral mallorquín con la cercanía al centro urbano de la ciudad. Esta localización estratégica lo convierte en un punto de encuentro ideal tanto para residentes como para visitantes que buscan disfrutar de una experiencia gastronómica completa frente al mar, sin renunciar a la comodidad de estar a pocos minutos de Palma.

El diseño del espacio está pensado para acompañar al cliente durante toda la jornada, desde un ambiente relajado durante el día hasta una experiencia más sofisticada y social a medida que avanza la tarde y la noche.

El desayuno informativo de OKDIARIO celebrado en Anssia Beach Club reunió a representantes del ámbito educativo, empresarial e institucional en un entorno exclusivo que reflejó el crecimiento del turismo gastronómico en Baleares y la importancia de espacios de este nivel para acoger encuentros profesionales y de análisis económico. La elección de este beach club en Mallorca como sede del evento refuerza su posicionamiento como un lugar versátil, preparado para albergar tanto experiencias gastronómicas premium como encuentros corporativos de alto nivel.

Con una oferta basada en el producto local, una cocina cuidada y un servicio personalizado, Anssia Beach Club se ha convertido en uno de los referentes del segmento gastrobeach en Mallorca, reforzando el papel de la isla como destino gastronómico de primer nivel en el Mediterráneo.

El desayuno informativo organizado por OKDIARIO en Palma reunió a representantes del ámbito educativo, empresarial e institucional para analizar el auge de la Formación Profesional en Baleares y su papel clave en el mercado laboral.

El encuentro puso el foco en la creciente demanda de perfiles cualificados en sectores estratégicos como el turismo, la hostelería y los servicios, y sirvió también para conocer testimonios de jóvenes que ya están apostando por la FP como vía directa hacia el empleo. La clausura del acto la realizó el consejero de Educación y Universidades del Govern balear, Antoni Vera.